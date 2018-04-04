Москва, 4 апреля, 2018, 05:04 — ИА Регнум. Очередная провокационная выходка японских дипломатов вызвала ноту протеста представительства МИД РФ в Петропавловске-Камчатском. Какой путь избрали представители японского МИД для враждебной пропаганды на российской территории, пишет в своей статье доктор исторических наук, обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Novayagazeta-vlad.ru Карта из японской брошюры «Деятельность правительства Японии по содействию России». Острова Шикотан, Кунашир, Итуруп и Малая Курильская гряда окрашены в цвет Японии, а южный Сахалин и остальные Курильские острова обозначены белым цветом. Это значит, что Япония не признает суверенитет России над ними

Лучше всего к действиям японской делегации во главе с генконсулом во Владивостоке Тацухико Касаи подходит русское слово «распоясались». Такой оценки заслуживает раздача гражданам РФ брошюр на русском языке, в которых выдвигаются притязания на южные Курильские острова, все Курилы до Камчатки и южную половину острова Сахалин. В советские времена такая провокация вызвала бы незамедлительную реакцию вплоть до высылки как персоны нон грата, но «демократический период» современной российской истории приучил японцев к безнаказанности.

Во времена Ельцина пропагандистские материалы на русском языке печатались не только на территории Украины, но и даже в типографии управления делами президента РФ. Теперь времена изменились, но японская дипломатия продолжает гнуть линию, которая была для нее столь удобна в темные 90-е. Возможно, стоило бы присмотреться к примеру Южной Кореи, которая заявила недавно протест Токио в связи с изданием японским министерством науки и образования инструкции, требующей обучать школьников в духе принадлежности островов Токто не Корее, а Японии.

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