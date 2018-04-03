Ереван, 3 апреля, 2018, 11:55 — ИА Регнум. Предоставленный Россией третий экспортный кредит на поставку вооружений будет использован Арменией для закупки оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер», передает 3 апреля газета «Жаманак».

Иосиф Кубатьян ИА REGNUM Транспортно-заряжающие машины комплекса «Искандер» на военном параде в Ереване

"В отличие от предыдущих, новый кредит будет выдан без процентов. На эти средства армянская сторона закупит новые комплексы «Искандер», которые будут размещены на границе с Азербайджаном», — сообщает издание со ссылкой на источники.

Официальных комментариев данной информации из министерства обороны Армении не поступало.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 октября правительство Армении одобрило соглашение о предоставлении Россией второго льготного военного кредита на сумму $100 млн. Указанные средства должны быть использованы Ереваном в период с 2018 по 2022 годы, а срок погашения займа составит 15 лет с годовой ставкой 3%.

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Ранее в 2016 году на военные цели Армении российской стороной выделялся кредит в размере $200 млн. В соответствии с отчетом министерства финансов Армении, к 1 сентября 2017 года страна получила вооружения на сумму $40,7 млн (20% от выделенного кредита).

«Искандер» — семейство оперативно-тактических ракетных комплексов нескольких модификаций. Их основное назначение — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими.