Москва, 3 апреля, 2018, 11:41 — ИА Регнум. Госдума приняла заявление о недопустимости ликвидации школьного образования на языках национальных меньшинств Латвии, передает корреспондент ИА REGNUM 3 апреля. Ситуация требует немедленного вмешательства, уверены парламентарии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

«Латвия — член СЕ и нарушает основополагающие права граждан, которые защищены и международными соглашениями, нам нужно более активную позицию занять по всем направлениям», — подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Сейм Латвии принял закон о переводе всех школ на латышский язык обучения. Фактически это означает то, что 40% населения, являющихся русскоязычными гражданами, потеряют возможность обучать детей в школах русскому языку.

Конкретные санкции

Государственная дума отмечает, что «действия латвийских властей, нарушающие права и свободы наших соотечественников в Латвии, должны повлечь за собой применение специальных экономических мер в отношении Латвийской Республики, предусмотренных федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах».

«Могут быть приняты специальные экономические меры, в частности, в отношении Латвии. Например, мы можем рекомендовать запретить или серьезно ограничить транзит российских грузов с продукцией нашего сырья через латышские порты», — заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ).

В этой связи он напомнил о дискуссии в отношении белорусского производства на основе российской нефти и нефтепродуктов.

«Есть и другие меры, например, бойкот некоторых товаров», — добавил он.

Нарушение прав русскоязычного населения

Депутаты «считают недопустимым нарушение фундаментального права людей, относящихся к национальным меньшинствам Латвии, обучаться на родных языках, в том числе на русском, и предлагают объединить усилия парламентов демократических государств для защиты национальных меньшинств Латвии от принудительной ассимиляции», говорится в заявлении.

Парламентарии также «выражают солидарность с протестами русскоязычной общественности Латвийской Республики против дискриминационной реформы школьного образования».

«Происходящее в Риге является тревожным звоночком для русскоязычного населения. Сколько людей будет говорить по-русски через 10−15 лет? Решение вопроса мы не должны откладывать на годы вперед… Ситуация имеет целью коллапс русского языка… Либо ассимиляция (о чем говорил депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов), либо чемодан — вокзал — Россия», — обеспокоен глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).