Санкт-Петербург, 3 апреля, 2018, 11:47 — ИА Регнум. Общественные активисты начали акцию по раздаче одной тысячи белых роз у станции метро «Технологический институт» в память о погибших год назад при взрыве в поезде метро.

Дарья Драй ИА REGNUM Акция «Тысяча белых роз»

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, волонтеры, которых объединило желание почтить память жертв теракта, вручают прохожим по две белые розы и просят их возложить цветы к народному мемориалу у стены наземного вестибюля станции. Вместе с цветами вручается скромная карточка с тегом акции.

Дарья Драй ИА REGNUM Акция «Тысяча белых роз»

Выбор белой розы в качестве знака памяти волонтеры объяснили тем, что один из символов Петербурга — белые ночи. И белая роза напоминает о том, что этот символ навсегда останется с городом, несмотря ни на какие происки террористов. Кроме того, белый — цвет добра и мира.

Цветы были закуплены активистами на собственные средства, никакие государственные и частные организации в этом не участвуют. Большие коробки с розами находятся в холле управления метрополитена, которое как раз размещается рядом со станцией «Технологический институт». Волонтеры, раздав охапку роз, возвращаются в холл за новой партией цветов.

Дарья Драй ИА REGNUM Акция «Тысяча белых роз»

«Мы хотим напомнить людям о доброте и участии, которые присутствуют в нашей жизни и поддерживают нас в трудные моменты. Мы верим в то, что добро сильнее зла», — цитировали СМИ слова организатора акции Евгении Вальковой.

Напомним, в 13:00 в Свято-Троицком (Измайловском) соборе и в других храмах разных конфессий пройдут панихиды по погибшим. На них придут родственники жертв теракта, простые горожане.

В 14:00 к станции метро «Технологический институт», вблизи которой произошел взрыв, возложат цветы родные и близкие погибших, а также члены петербургского правительства и простые горожане.

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После этого ГУП «Петербургский метрополитен» представит «Книгу памяти» жертв теракта. В нее включены воспоминания родственников погибших, фотографии, записки неравнодушных граждан, которые они оставляли год назад на станции «Технологический институт». «Книгу памяти» вручат всем родственникам погибших.

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Напомним, взрыв в метро прогремел на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» около 14:30 3 апреля 2017 года. В результате теракта пострадали 103 человека, 16 погибли, включая террориста-смертника.