Якутск, 3 апреля, 2018, 11:53 — ИА Регнум. В Якутске жильцы дома 1938 года постройки просят скорее расселить их: в старом здании замыкает проводка, растут грибы, а через дыру в потолке можно провалиться к соседям снизу. Однако дом попал в список аварийных после 1 января 2012 года, и сколько ещё людям придётся ждать — пока неизвестно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Проблемы Ветхого Жилья

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«Одна из центральных стен в доме страшно просела, и брёвна буквально изогнуты по вертикали, — рассказала ИА «Якутия.24» его жительница Виктория Андреева. — Я верю, что обрушение начнётся именно с этой стены. Потом рухнет центральная лестница во втором подъезде, так как она держится на честном слове. Однажды в доме обвалилась стена между двумя квартирами, а потом обвалилась часть потолка, и соседка сверху упала к нам. Наша власть считает, что дом ещё пригоден для проживания, и мы не нуждаемся в срочном расселении… Так и живём на авось…»

По данным регионального издания, жительница этого дома действительно провалилась вниз через пол, сломав руку. Помимо крайней ветхости здания есть и ещё одна проблема: в квартиры на первых этажах поступает вода. Люди поднимают пол, но радиаторы батарей уже торчат из воды только наполовину. Ко всему прочему, в доме растут грибы, а проводка неоднократно горела.

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В департаменте жилищных отношений Якутска людей уведомили, что сроки сноса домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года, зависят от объемов финансирования муниципальной подпрограммы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Вопрос о сносе дома чиновники обещали рассмотреть в 2017—2018 годах, но никаких мер по расселению людей не принято до сих пор. А суд оставил без удовлетворения иск жильцов, просивших предоставить им временное жильё, несмотря на то, что Роспотребнадзор признал здание опасным для проживания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что жители одного из домов микрорайона Марха в Якутске годами живут без прописки в аварийном доме, подпирая балками обрушающийся дом, но это не помогает: перекрытия падают, по стенам и потолку идут трещины такого размера, что через некоторые из них видно улицу. После того, как эта история получила освещение в СМИ, жильцов аварийного здания обещали расселить.

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Напомним, в Якутске очень остро стоит проблема ветхого жилья. В городе есть целые кварталы старых деревянных домов, большинство из которых аварийные. На расселение жилья, признанного ветхим после 1 января 2012 года, республике потребуется не менее 80 млрд рублей.