Вашингтон, 3 апреля, 2018, 12:19 — ИА Регнум. В сети набирает популярность опасный флешмоб «Вдыхание презервативов», в котором подростки вдыхают через нос контрацептив. Всё больше пользователей сети бьют тревогу по этому поводу.

Скриншот страницы Twitter Jimmy Lee В сети набирает популярность опасный флешмоб «Вдыхание презервативов»

Скриншот страницы Twitter Jimmy Lee В сети набирает популярность опасный флешмоб «Вдыхание презервативов»

Суть флешмоба состоит в том, чтобы резко вдохнуть презерватив через ноздрю. Его вдыхают, пока он не опустится вниз по носоглотке. После этого контрацептив необходимо вытянуть пальцами изо рта. Особым мастерством среди участников флешмоба считается выполнение этого задания без помощи рук.

Скриншот страницы Twitter Jimmy Lee В сети набирает популярность опасный флешмоб «Вдыхание презервативов»

Многие пользователи отмечают, что подростки применят презервативы не по назначению, а некоторые даже пишут, что ими вовремя не воспользовались родители участников флешмоба.

«Подростки теперь вдыхают презервативы, которые должны были использовать их родители в спальне. Какая ирония», — отмечает пользователь One Williams.

«Извините, вдыхание презервативов? Кто это придумал и зачем? Они не могут найти лучшего применения для кондомов?» — недоумевает Фил К.

Пользователи также вспоминают предыдущие опасные флешмобы, которые набирали в сети не меньшую популярность, и считают, что вдыхание презервативов, пожалуй, самый опасный из челленджов.

«В интернете уже были Tide Pods-челлендж и корица-челлендж, но последний флешмоб опасный и, пожалуй, самый разрушающий из всех», — пишет Джимми Л.

«Теперь дети вдыхают презервативы? Что, недостаточно было съесть Tide Pods? Теперь они хотят задохнуться?» — спрашивает Нерди В.

Врачи предупреждают, что подобные игры с контрацептивом смертельно опасны, так как презерватив может застрять в носоглотке в любой момент, что, в свою очередь, вызовет удушье. Кроме того, контрацептив может повредить слизистую оболочку носа.

Стремление подростков к популярности в интернете не впервые подталкивает их участвовать в опасных флешмобах. Так, в начале этого года пользователи присоединялись к Tide Pods-челленджу, по правилам которого нужно было съесть капсулу стирального средства. Подростки из США запустили такой флешмоб из-за того, что капсулы похожи на конфеты и из-за этого якобы аппетитно выглядят. За первые две недели флешмоба в стране зафиксировали 39 случаев отравления подростков капсулами Tide Pods, половина из которых были намеренными как результат участия в челлендже.

Еще один флешмоб, который особо полюбился и подросткам из России — корица-челлендж. По его условиям, необходимо съесть ложку молотой корицы, не запивая водой. На первый взгляд безобидный флешмоб на самом деле несет в себе большую опасность. Корица содержит целлюлозу, которая не выводится из организма человека. Если вдохнуть корицу, целлюлоза может застрять в легких и вызвать множество проблем, среди которых — воспаление легких, утолщение легочной ткани, рубцевание, пневмония и даже коллапс легкого.