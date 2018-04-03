Барнаул, 3 апреля, 2018, 12:08 — ИА Регнум. Несмотря на то, что даже сегодняшний обзор российского зернового рынка свидетельствует о том, что повышенный тренд на зерновые культуры сохраняется в европейский части страны (третий класс покупают по цене 7 500−9 900 рублей за тонну), тогда как в Сибири на протяжении длительного времени цены остаются практически неизменными (6 200−7 500 рублей за тонну), заместитель председателя Алтайского краевого законодательного собрания — председатель комитета по аграрной политике и природопользованию Сергей Серов полагает, что ситуация улучшается.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайская пшеница

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Зерно в колосе

«Что касается ценообразования, полагаю ситуация выравнивается, не такими быстрыми темпами как хотелось, но тем не менее, мы наблюдаем, что цена на зерно растёт. На 23 марта закупочная цена на пшеницу 3 класса (с НДС) составила 7 196 рублей. Таким образом, технические возможности, запасы ГСМ, готовность машино-тракторного парка позволяют сельхозтоваропроизводителям провести весь комплекс весенне-полевых работ своевременно и качественно в оптимальные сроки, а предпринимаемые меры по налаживанию сбыта произведенной продукции позволят её реализовать с максимальной выгодой для наших аграриев», — заявил депутат сегодня, 3 апреля, в ходе online-конференции.

Интересно, что алтайские аграрии, с которыми удалось переговорить лично, называют ещё меньшую цену, по которой им предлагают сдать пшеницу 3 класса — 6 600−6 800 рублей за тонну.

«Ничего не меняется», — заявил фермер Владимир Жданов.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайская пшеница в поле

Напомним, в 2017 году Алтайский край собрал более 5 миллионов тонн зерна, но его цена стала падать ещё при обмолоте озимых культур. А к концу осени за тонну пшеницы 3 класса давали менее 5 тыс. рублей, это ниже себестоимости. У многих крестьян в связи с этим возникли проблемы с подготовкой к предстоящему севу. Но отвечая сегодня на вопрос ИА REGNUM, Сергей Серов заверил:

«За последний год мне не известны случаи банкротства фермеров, обусловленные невозможностью продать зерно по достойной цене. Что касается интервенционного фонда, то сельхозтоваропроизводители, участвовавшие в интервенциях, своевременно получили расчет. В настоящий момент отсутствует и задолженность государства перед организациями, осуществляющими хранение зерна, закупаемого в интервенционный фонд».

Читайте также: Зерновая арифметика для государства: алтайский фермер разложил «полцены»

По данным депутата, в 2018 году посевы всех культур планируются на площади 5,4 млн га, что на уровне прошлого года. Яровой сев запланирован на площади 4,8 млн га. Акцент сделан на увеличение посевов высокомаржинальных культур. Это рапс, соя, чечевица, подсолнечник, ряд других культур. Посевы сахарной свёклы останутся на уровне прошлого года. Семенами хозяйства обеспечены в полном объёме.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пшеницу по достойной цене у алтайских аграриев так и не купили

Между тем, по данным «Крестьянских ведомостей», в Центральном федеральном округе продовольственная пшеница на текущей неделе подорожала в пределах 100−175 руб./т, а по остальным зерновым культурам изменений не наблюдалось. В азиатской части страны и на Урале изменение ценовых котировок было незначительным (в Сибири толко по пшеница 4-го класса продемонстрировала +100 руб./т.).

Это и понятно — везти зерно с Алтая в порты на экспорт, даже при нулевой ставке железнодорожного тарифа на его перевозку, нерентабельно.