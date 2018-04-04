Киев, 4 апреля, 2018, 04:09 — ИА Регнум. Казус, случившийся с генеральным прокурором Украины Юрием Луценко, вновь ребром поставил вопрос о кадровой политике США на Украине, и о том, что в этой части деятельности США проявляют недальновидность и даже некомпетентность. Луценко собирался лететь в Штаты, в том числе для обсуждения своих карьерных перспектив, но при пересадке в Амстердаме выяснилось, что его виза аннулирована. Что стоит за этим событием, пишет обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

ВАДИМ ЧУПРИНА Юрий Луценко

Луценко, чья поездка за ярлыком так некрасиво сорвалась, сменил на посту генпрокурора Виктора Шокина, который был уволен по прямому требованию тогдашнего вице-президента США Джо Байдена (о чем рассказывал сам Байден). Вашингтон же предоставил Порошенко и кандидатуру Луценко, назвав его устами того же Байдена «человеком, которому мы тогда доверяли» — то есть таким, который будет делать строго то, что ему скажут. И тут Вашингтон просчитался: как всякий майданный политик, Луценко делать-то, что скажут, готов, но исключительно в сфере русофобии и гражданской войны, чем, по их мнению, отдают Америке свой долг и получают право врать и воровать.

Достойным высочайшего доверия человеком Луценко перестал быть тогда, когда сцепился с главами антикоррупционных ведомств, прямо назначенными Америкой для контроля за командой Порошенко. Мешать антикоррупционерам работать майданные политики умеют, а тем временем постмайданные годы так и не научили США тому, что это не они выбирают не оправдывающих доверия людей, это майданные политики все совершенно одинаковы.

Так долго ли еще можно «перебирать людишек»? Читайте подробности: Кадровый ступор Вашингтона на Украине

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