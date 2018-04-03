Ярославль, 3 апреля, 2018, 11:27 — ИА Регнум. За один день с трех крыш Ярославля упавший снег, лед, шифер травмировали людей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Следственном комитете Ярославской области.

Страница ВКонтакте «Подслушано в Ярославле» Девушка, пострадавшая от схода снега с крыши дома на ул. Менделеева

2 апреля в одну из больниц города Ярославля поступила 10-летняя девочка с травмами головы, ушибами грудного отдела позвоночника, полученными в результате падения снега с крыши одного из домов по проспекту Толбухина. В этот же день 26-летняя женщина получила травмы спины при падении снега и кусков шифера с крыши дома № 8 по улице Комарова. И третью травму получила девушка, на которую с крыши двухэтажного дома № 13 по улице Менделеева обрушился лед.

Страница ВКонтакте «Подслушано в Ярославле» Место ЧП на ул. Менделеева

По всем перечисленным выше случаям следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области организованы доследственные проверки. На прошлой неделе глыбой льда, упавшей с крыши, травмирована 8-летняя девочка.