Екатеринбург, 3 апреля, 2018, 11:17 — ИА Регнум. Отмена выборов главы Екатеринбурга не стала неожиданностью для жителей города. Кроме того, в нынешнем виде система себя исчерпала, считают некоторые эксперты.

obsidianphotography Шахматы

Напомним, сегодня, 3 апреля, законодательное собрание Свердловской области изменило схему городской власти. Теперь Екатеринбург должен возглавлять единый мэр, который одновременно будет руководить администрацией города.

Тему отмены выборов активно обсуждают на форумах и в соцсетях. Некоторые жалеют о том, что прошедший вчера, 2 апреля, митинг против отмены не помог, другие же видят в новой схеме очередные возможности для Екатеринбурга.

Граждане отмечают, что в целом решение областного Заксобрания было вполне ожидаемым. Там абсолютное большинство мест у депутатов от «Единой России». А депутат Заксобрания Вячеслав Вегнер, который внёс альтернативный проект закона о выборах мэра гражданами, отозвал его. А перед этим заявил, что после внесения им законопроекта никто из недовольных отменой выборов людей не пришёл к нему и не предложил свою поддержку. Кроме того, на митинге, по его словам, не шло речи о том, чтобы в Заксобрании поддержали проект Вегнера.

«Так может, изначально цель была не законопроект принять, а протест устроить? Понимаю теперь, для некоторых хайп дороже реального законопроекта. А между тем, законопроект о возврате сильного мэра будет рассмотрен на заседании ЗССО 3 апреля», — предупреждал он на своей странице в Facebook 30 марта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы мэра Екатеринбурга были отменены осенью 2010 года. С тех пор власть города разделили на главу, который одновременно возглавляет городскую думу, и сити-менеджера, назначаемого по конкурсу. Особенность Екатеринбурга в том, что главу города — председателя гордумы выбирают на прямых выборах. При этом полномочий по управлению городом у него практически нет — всё городское хозяйство находится в руках сити-менеджера.

В сентябре 2013 года на выборах победил Евгений Ройзман. Очередные выборы главы и депутатов должны пройти в сентябре 2018 года. Но в марте в Заксобрание был внесён законопроект об изменении схемы городской власти. Согласно ему, глава города возглавляет и администрацию, но при этом назначается по конкурсу, а не избирается на прямых выборах.

Альтернативный проект закона, предполагающий выборность главы народом, внёс депутат Заксобрания Вячеслав Вегнер. А вечером 2 апреля на площади Обороны в Екатеринбурге прошёл митинг за прямые выборы мэра.

Утром 3 апреля Заксобрание Свердловской области решило судьбу городской власти. За изменение схемы и за назначаемого главу проголосовали 42 из 46 присутствовавших депутатов.