Москва, 3 апреля, 2018, 11:17 — ИА Регнум. Задать вопрос или отправить пожелание находящимся на орбите российским космонавтам может любой желающий благодаря проекту «Письма в космос». Об этом говорится в сообщении Mail.Ru Group.

Cosmos.mail.ru Письма в космос

Проект приурочен ко Дню космонавтики, который отметят в России 12 апреля. До 11 апреля через специальную форму на сайте cosmos.mail.ru можно отправить на орбиту письмо, поздравление, рисунки или фотографии.

На МКС послания прочтут космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев. Они выберут из них лучшие и запишут видеоответ, который появится на сайте проекта 12 апреля.

Как пояснили в Роскосмосе, теперь у всех есть возможность «поговорить» с космонавтами, работающими на орбитальной станции. Для них же самих проект будет приятным дополнением к профессиональному празднику: подолгу работая вдали от дома, космонавты рады общению, вопросам и добрым пожеланиям.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время экипаж МКС состоит из шести человек. На орбите Земли работают российские космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев, а также американские и японский астронавты: Скотт Тингл, Ричард Арнольд, Эндрю Фойстел и Норишиге Канаи.

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