Ярославль, 3 апреля, 2018, 11:08 — ИА Регнум. Руководители субъектов Российской Федерации должны нести личную ответственность за последствия трагедий, подобных произошедшей в Кемерове. Таково мнение ярославской аудитории ИА REGNUM.

Алексей Яковлев ИА REGNUM В Ярославле скорбят по погибшим в Кемерове

57,8% принявших участие в опросе, проведённом ИА REGNUM с социальных сетях, считают, что отставка высших должностных лиц в регионах должна стать нормой ответственности за чрезвычайные происшествия, сопоставимые по масштабам с пожаром в ТК «Зимняя вишня». Ещё 26,6% уверены, что такая степень ответственности губернаторов обязательна лишь в случае наличия прямой вины в трагедии региональных чиновников.

В том, что руководство регионов не может отвечать за преступное действие или бездействие каждого чиновника, убеждены лишь 3,5% читателей ИА REGNUM.

12,1% принявших участие в опросе полагает, что степень вины и ответственности каждого должны устанавливать исключительно судебные органы.

Результаты опроса ИА REGNUM прокомментировал ярославский социолог Евгений Голубев.

«Понятно, что результаты опроса в многом определяются эмоциями, народ «требует крови». Но если представить, что мы живём в правовом государстве, то безусловно ответственность высших должностных лиц субъектов Федерации должна наступать, если их вина доказана, если есть прямая вина государственных и муниципальных органов власти. Другое дело, что президент может без всякого решения суда принять решение об отставке губернатора. На мой взгляд, если говорить конкретно о трагедии в Кемерове, Владимир Путин должен был в первый же день отправить в отставку Амана Тулеева. Прежде всего именно для того, чтобы показать всем, другим губернаторам в частности, что в подобных случаях наступает не моральная, а прямая ответственность за гибель людей», — считает Евгений Голубев.

Опрос среди читателей ИА REGNUM проводился на Telegram-канале REGNUM-Yaroslavl и в социальной сети Facebook. С подробными результатами можно ознакомится здесь.

Напомним, 1 апреля губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к Владимиру Путину с просьбой об отставке. В своём видеообращении к кемеровчанам Тулеев заявил, что «сделал всё, что смог» и не может дальше работать с таким «моральным грузом».