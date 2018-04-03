Тегеран, 4 апреля, 2018, 02:11 — ИА Регнум. Набирающие обороты отношения между Ираном и Россией были отмечены в конце марта иранскими СМИ. Чему может научить Россию опыт Ирана в пребывании под санкциями и какие способы давления на Иран продолжают применять его недоброжелатели, рассказывает автор ИА REGNUM Сергей Шакарянц.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

За последние годы контакты между Ираном и Россией значительно возросли. Также неплохой рост показывает и экономическое сотрудничество, как торговое, так и в области долгосрочных проектов, связанных с разработкой морских месторождений углеводородов. Анонсированное министром энергетики России Александром Новаком присоединение Ирана к ЕАЭС в мае 2018 года также свидетельствует о ценности для Ирана двусторонних отношений. По меткому выражению иранского посла в России Мехди Санайи, западные санкции учат «создавать подходы, лежащие за пределами западной системы».

Но, кроме создания такого рода подходов, Тегерану приходится буквально защищать себя от агрессивных вылазок соседей и террористических групп, науськиваемых Западом. Последний эпизод, связанный с обстрелом иранских рыбаков на Каспии туркменскими пограничниками, имел результатом протест со стороны Ирана правительству Туркмении. Связан ли этот эпизод с действиями контрабандистов? И как действия Турции в Северной Сирии и Ираке угрожают безопасности на ближних подступах к Ирану?

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