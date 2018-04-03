Санкт-Петербург, 3 апреля, 2018, 11:04 — ИА Регнум. Жизнь людей, оказавшихся в эпицентре теракта в петербургском метрополитене и оставшихся в живых, разделилась днем 3 апреля 2017 года на «до» и «после». Некоторые из них спустя год, получив тяжелые травмы и перенеся несколько операций, не могут вернуться к обычной жизни. О двух пострадавших во время взрыва женщинах рассказал в годовщину трагедии телеканал «Санкт-Петербург».

Poudou99 Метрополитен Санкт-Петербурга

Журналист Наталья Кириллова, ехавшая в тот день на рабочую съемку, вспоминает, что взрыв произошел примерно через минуту после отправления поезда от «Сенной площади» в сторону «Технологического института».

«Я сидела, поэтому и выжила, — рассказала женщина. — Я увидела три места в конце вагона, там было пусто посередине. Ребята стояли, один уступил мне место. Я потом внимательно смотрела фотографии погибших, по-моему, один из них мне место и уступил».

После случившегося жизнь Кирилловой кардинально изменилась: последствия полученной контузии до сих пор не преодолены.

«Я из-за заикания не могу работать теперь. С людьми общаться. Как я подойду с человеком разговаривать? Не могу. Заикание после контузии пока не вылечили. Плохо стала ходить, у меня палочка».

24-летняя Эвелина Антонова в том же вагоне ехала на собеседование на новую работу. Не доехала всего одну остановку. Взрывом ей изувечило лицо. Жители Петербурга вскоре после теракта через соцсети собирали деньги, чтобы помочь девушке. За год Антонова перенесла больше десяти пластических операций, предстоят еще две.

«Мыслей, что это теракт, не было. Мне вообще показалось, что я заснула… И как будто просыпаешься от тяжелого сна. Ощущаешь падение… Я не понимала, сплю я, не сплю. А потом осознала, что не сплю, стало очевидно, что что-то пошло не так», — рассказала девушка о тех страшных минутах.

На платформе станции «Технологический институт», куда прибыл взорванный поезд, пострадавшим пришлось выбираться через разбитые окна.

Как отмечает телеканал, обе женщины до сих пор не могут вернуться к трудовой деятельности, их здоровье подорвано, много времени приходится уделять медицинским и восстановительным процедурам.

В своем отношении к террористам пострадавшие не находят никаких поводов для оправдания злодеев.

«Мне кажется, их людьми-то не назвать. Им бесполезно что-либо говорить. Они всё для себя решили. И если они пошли этим путем, лишились всех остатков человечности. Никакие слова над ними не возымеют эффекта, мне кажется, надо не словами, а действиями», — говорит Эвелина Антонова.

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Напомним, взрыв в метро прогремел на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» около 14:30 3 апреля 2017 года. В результате теракта пострадали 103 человека, 15 пассажиров погибли. При взрыве был убит и предполагаемый террорист-смертник.

В годовщину теракта в Петербурге пройдут акции памяти и панихида по погибшим.

Как сообщили 3 апреля 2018 года в СКР, расследование уголовного дела о теракте в Санкт-Петербурге находится в завершающей стадии: установлена цепочка причастных к преступлению лиц, включая заказчика. Под стражей в ожидании суда находится 11 обвиняемых.