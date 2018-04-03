Киев, 3 апреля, 2018, 11:22 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко и глава Белоруссии Александр Лукашенко поставили задачу достичь в ближайшее время рекордного уровня товарооборота между странами. Об этом заявил на пресс-конференции в Киеве 2 апреля посол РБ на Украине Игорь Сокол, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

Белорусский дипломат заявил, что в 2012 году оборот составлял 8 млрд долларов, а сейчас уменьшился до 4,6 млрд долларов, поэтому стороны «должны открыть новые возможности для двустороннего сотрудничества». Одна из таких возможностей — выставка ведущих белорусских производителей «Сделано в Беларуси», которая пройдет в столице Украины в середине апреля.

«Для участия в ней… зарегистрировались 53 белорусских предприятия, которые будут представлять все основные отрасли экономики республики — это и промышленность, и сельское хозяйство, и нефтехимия, легкая промышленность, услуги будет предоставлять национальное туристическое агентство», — уточнил Сокол.

По его словам, предполагается, что основными посетителями и основными потребителями продукции, представленной на выставке, будут регионы Украины — поскольку в результате реформы децентрализации «основные средства находятся в регионах». Сокол заявил, что направил приглашение посетить выставку членам правительства Украины и губернаторам всех областей страны:

«И от некоторых из них уже получил положительные ответы».

Дипломат напомнил, что осенью этого года в Гомеле состоится «Форум регионов Беларуси и Украины» — масштабное торговое мероприятие, которое будет проходить под эгидой глав государств и при их непосредственном участии.

ИА REGNUM отмечает, что, согласно официальной информации, в прошлом году по объему товарооборота и экспорта Украина заняла второе место среди торговых партнеров Белоруссии, а по импорту — пятое место. В рейтинге наибольших экспортных рынков Украины Белоруссия занимает четвертое место.

27 марта состоялся телефонный разговор Порошенко и Лукашенко, в ходе которого президенты «высказались за активизацию экономического сотрудничества между предпринимателями обеих стран».

30 марта президент РБ Александр Лукашенко поручил искать новые рынки в условиях проблем с поставками продуктов в Россию.

«Если Россия нас не понимает и понимать не хочет, ну что же, встретимся с президентом после инаугурации, обсудим детально и капитально все вопросы. Надо определяться. Если они решили нас наклонять постоянно непонятно за что, тогда будем искать свое счастье в другом месте. Поэтому ищите другие рынки. Нельзя на одном рынке все время сидеть», — сказал он в ходе рабочей поездки в Дзержинский район Минской области.

Между тем далеко не все представители украинской власти позитивно относятся к расширению сотрудничества с Белоруссией. Так, многие в жесткой форме критиковали неправильное, с их точки зрения, голосование РБ в ООН по резолюцию по Крыму осенью прошлого года. В частности, первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко упрекнула Минск в ударах «ножом в спину».

«Это второй нож в спину Украине после подобного голосования в прошлом году. Позиция Беларуси не нейтральная, а вполне конкретная. Нейтральные страны хотя бы воздержались, Беларуси вновь не хватило «нейтральности» для иной, чем у РФ, позиции. Но при этом Минск претендует на определенные миротворческие лавры, акцентируя, что создает нейтральную площадку для переговоров по Донбассу», — подчеркнула тогда Геращенко.