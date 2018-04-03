Севастополь, 3 апреля, 2018, 10:56 — ИА Регнум. Руководители «Севастопольского морского завода им. Орджоникидзе», который является филиалом центра судоремонта «Звёздочка» предстанут перед судом по уголовному делу о хищении 1,3 млн. рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 апреля в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

По версии следствия, три должностных лица, а также местный житель, которого по фиктивным документам устроили на должность помощника директора филиала, с апреля 2016 по сентябрь 2017 года мошенническим способом выводили деньги со счетов предприятия.

«Директор филиала СЗМ ЦС «Звёздочка» передавал руководителю «Севморзавода» через местного жителя деньги филиала. Средства поступали на банковскую карточку севастопольца. Кроме того, директор «Севморзавода» привлёк в подельники своего заместителя. Незаконными действиями злоумышленников причинён ущерб государству на сумму более 1 млн 300 тыс рублей», — отметили в пресс-службе.

Материалы уголовного дела вместе с обвинительным заключением направлены в Нахимовский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.

Напомним, в конце февраля 2015 года правительство Севастополя национализировало 11 предприятий, входящих в имущественный комплекс «Севастопольского морского завода им. С. Орждоникидзе». Собственником предприятия в то время являлся нынешний президент Украины Пётр Порошенко.

Подробнее: Порошенко может получить от России возмещение за Севастопольский морзавод

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) заявляла о планах, согласно которым в течение пяти лет должна быть реализована масштабная реконструкция производственных мощностей «Севморзавода» для организации судоремонтного производства в Южной бухте и судостроительного комплекса на площадке в Инкермане. Весной 2017 года завод получил первый транш в сумме 800 млн рублей на закупку нового оборудования. Позже предприятие внесли в план приватизации государственного имущества Севастополя до 2019 года.

Выручка «Севморзавода» в 2017 году составила почти 500 млн рублей, тогда как в 2015 году — 49 млн.

Помимо этого, как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор и законодатели Севастополя долго не могли определиться: платить или не платить нынешнему украинскому президенту компенсацию за предприятие.

Парламентский пул губернатора поддержал идею Дмитрия Овсянникова о выплате, но выступил против поимённого голосования по вопросу и опубликования результатов в СМИ.

«Закон позволит урегулировать принятые правительством Севастополя решения о национализации имущества, находившегося в собственности юридических и физических лиц, для защиты прав собственников. Проект закона выносится повторно», — отмечал директор департамента по имущественным и земельным отношениям Рустэм Зайнуллин.

Однако документ заблокировали депутаты «группы Чалого» Вячеслав Горелов и Виктор Посметный. По их убеждению, украинский президент, которому ранее принадлежал завод, ведёт страну к нацизму, поэтому никаких компенсаций не заслуживает.

В конечном итоге в Заксобрании Севастополя не хватило одного голоса, чтобы принять спорный правительственный законопроект.

Позже завод был передан в федеральную собственность с определением ведомственной принадлежности Минпромторгу России.