Ярославль, 3 апреля, 2018, 11:39 — ИА Регнум. 2 апреля на участке улицы Красноборской в Ярославле, ведущем в поселок Маяковского, отключили уличное освещение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили жители поселка.

Освещение улицы Красноборской в Ярославле

«На улице Красноборской, после семнадцатилетней борьбы со тьмой, недолго радовались! Снова остались во тьме», — высказал свое возмущение один из жителей поселка.

Другой житель не исключил, что отключение света — своего рода месть людям за активную позицию по застройке соседнего микрорайона. Отключение произошло после народного схода 31 марта, на котором жители в очередной раз выступили против застройки домами до 18 этажей микрорайона «Тверицы». Люди обратились к мэру Владимиру Слепцову с требованием выполнить ранее достигнутые договоренности о понижении этажности микрорайона.

Интересно, что уличное освещение — это тоже обещание мэра Слепцова в ответ на требование провести и благоустроить дорогу к поселку. Фонари появились там осенью, зимой они заработали, однако вскоре выяснилось, что работы были выполнены в обход конкурсных процедур. Аукцион на восстановление освещения был объявлен уже после того, как все работы были выполнены.

Прокуратура провела проверку по этому факту, после чего мэрия была вынуждена отказаться от закупки. Чиновники объясняли, что работы выполнил некий «благотворитель», но отказывались назвать его имя.

Корреспондент ИА REGNUM проанализировал состав участников конкурсной процедуры по восстановлению электроосвещения на Красноборской, опубликованный на сайте госзакупок. С высокой долей вероятности можно предполагать, что выполнившая работы фирма должна была участвовать и «победить» в конкурсе. Скорее всего, это ООО «Центр энергетического строительства и монтажа», которое возглавляет, согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, сын депутата муниципалитета Ярославля, бывшего заммэра Сергея Калинина.

Заявки остальных участников были отклонены по формальным основаниям (например, не указаны клеящие характеристики изоленты), и только «Центр энергетического строительства и монтажа» не смог предоставить надлежащим образом оформленную выписку из ЕГРЮЛ (вероятно, вместо выписки была распечатана страница из интерента).

Впрочем, сам Калинин в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM официально опроверг свое участие в восстановлении освещения на улице Красноборской. Он сказал, что не знает, кто отключил свет в «мятежном» поселке.

Возведение микрорайона «Тверицы» власти связывали с необходимостью решения проблемы обманутых дольщиков. Земельный участок, на котором планируется строить микрорайон, передан обманутым дольщиком ПСК «Квартал». Жители поселка Маяковского понимают и обманутых дольщиков, но просят учесть и их интересы. Соблюсти этот баланс мэрия города пока не может.