Тбилиси, 4 апреля, 2018, 01:19 — ИА Регнум. Необычные средства политической борьбы, взятые на вооружение грузинской оппозицией, привлекают внимание простых граждан. Являются ли они чем-то большим, чем показухой, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Ирина Инашвили.

Фотография из открытых источников Транспортировка по морю многолетнего дерева для парка Иванишвили

Демонстративное благоустройство парка грузинского олигарха Бидзины Иванишвили вызвало протесты и возмущение. Вместо того чтобы, подобно всем нормальным людям, украшать свой парк, выращивая деревья самостоятельно, этот олигарх взялся выкапывать вековые деревья по всей стране и перевозить их, не считаясь с расходами и возможной гибелью растений по дороге или в самом парке Иванишвили. Кроме того, акция приобрела ненормальный размах, получила широкое отражение в грузинских СМИ и сопровождалась из-за огромных размеров перевозимых деревьев разборкой железнодорожных путей и линий электропередач.

Протесты населения не принесли никакого результата, и тогда за дело взялись оппозиционеры. Любопытная черта: в числе протестующих оппозиционеров многие из тех, кто при правлении Саакашвили либо молчал, либо активно поддерживал все действия прежних властей. Никого из них не возмутило уничтожение парка на набережной Куры и строительство на этом месте Дома юстиции, зато теперь они решили изобразить из себя борцов за справедливость, сражаясь с парком Иванишвили. Впрочем, такое переоблачение в доспехи рыцарей становится для властного и оппозиционного чередования грузинских политиков уже традицией.

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