Чебоксары, 3 апреля, 2018, 10:36 — ИА Регнум. Сурки в этом году из-за аномального марта вышли из спячки довольно поздно. Если в прошлом году в Чувашии первые сурки были замечены уже 4 марта, то в этом году — почти на месяц позже, сообщили ИА REGNUM в заповеднике «Присурский».

Prisursky.ru Сурки вышли из спячки. Фото: Миназым Рахматуллин

Учёные отмечают, что последние пять лет наблюдается тенденция к более раннему выходу сурков из зимней спячки. Март, который по оценке метеорологов стал самым холодным в Чувашии с 1969 года, изменил эту тенденцию: первые сурки были замечены 30 марта.

«Обнаружена раскрытая изнутри нора с признаками того, что сурки проснулись после зимней спячки. Однако самих сурков увидеть не удалось. В день появления сурки долго не задерживаются на поверхности. 31 марта появилась еще одна семья», — говорит старший научный сотрудник заповедника Миназым Рахматуллин.

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Prisursky.ru Несмотря на морозы и снег, сурки временами выходят на кормежку. Фото: Миназым Рахматуллин

Учёные напоминают, что после выхода из спячки сурки, несмотря на морозы и снег, временами выходят на кормежку. Едят прошлогоднюю траву, выкапывают корешки, луковицы растений под снегом. В этот период они также едят снег.

Миназым Рахматуллин отмечает, что пока многие норы закупорены земляной пробкой, покрыты льдом и снегом. В данное время раскрыто не более 20% от всех нор. Пока сохраняется сплошной снеговой покров, сурки отсиживаются в норах до лучших времен. Появления всех сурчиных семей произойдет, предположительно, в течение 10 дней.

Prisursky.ru Нора сурка. Фото: Миназым Рахматуллин

Напомним, в 2013 году сурки вышли из спячки 20 марта, в 2014 году — 14 марта, в 2015 году — 12 марта, в 2016-м — 7 марта, в 2017 году — 4 марта. Самый поздний срок выхода сурков из зимней спячки наблюдался в 2001 году — 10−15 апреля. Средняя многолетняя дата выхода сурков из зимней спячки: 27 марта — 2 апреля.

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Отметим, в настоящий момент в «Присурском» идут работы по подготовке к пожароопасному периоду. Со 2 апреля активирована система раннего видеообнаружения «Лесной дозор», к которой также круглосуточно подключена дежурная смена Центра управления кризисными ситуациями ГУМЧС России по Чувашии. Напомним, что система «Лесной дозор» позволяет оперативно выявлять очаги задымления на расстоянии до 20−30 км от места установки камеры с точностью до 150−200 м на местности.

Prisursky.ru В день появления сурки долго не задерживаются на поверхности. Фото: Миназым Рахматуллин

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