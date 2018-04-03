Ярославль, 3 апреля, 2018, 10:32 — ИА Регнум. Региональным департаментом окружающей среды и природопользования подготовлен проект приказа об установлении границ лесопаркового зеленого пояса вокруг Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В состав «зеленого пояса» намереваются включить территорию Яковлевского бора (площадь 483 га), 3 участка территории города Ярославля, занятые городскими лесами (площадь 81,3903 га) и 9 территорий Ярославля (162,0669 га), не относящиеся к городским лесам.

В их числе — зеленая зона за ТРК «Альтаир» в Дзержинском районе и участок в районе пос. Прибрежный. Особенно повезло Заволжскому району: там в «зеленый пояс» попадают семь территорий: в районах реки Ить, ул. Новые Куксенки, СНТ «Юбилейный», ул. Брикетной, Яковлевского переулка, поселка Вакарево и в квартале, ограниченном улицам Красноборской, Сахарова, проспектом Машиностроителей и границей города. В Кировском районе в «зеленый пояс» вошел один участок в районе ул. Бульварной Кармановского поселка. В Красноперекопском районе их два: первый — лесной массив в пойме реки Которосль рядом с деревней Зверинцы, второй — в пойме реки Которосль к северу от СНТ «Медик-2» и СНТ «Текстильщик-1».

Суммарная площадь участков составляет 726,4572 га. Напомним, решение о создании лесопаркового зеленого пояса вокруг Ярославля было принято осенью 2017 года областной думой. Инициатива принадлежит Общественной палате региона.

После этого фактические границы лесопаркового пояса должно было устанавливать правительство области, что и произошло.