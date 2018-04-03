Якутск, 3 апреля, 2018, 10:43 — ИА Регнум. В Якутии опасаются, что нависшая над уже подвергнувшейся обыскам по делу братьев Магомедовых «Якутской топливно-энергетической компанией» угроза может помешать благополучно завершить в Якутии отопительный сезон. Свои опасения в этой связи корреспонденту ИА REGNUM высказал председатель постоянного комитета Госсобрания Якутии по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Виктор Фёдоров.

Тепла не будет, а вы держитесь! Батарея отопления

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Он переживает, что в связи с процессом, начатым в отношении группы компаний «Сумма» и её владельцев, руководство ЯТЭК «начнут теребить».

«Как бы в связи с этим не потерялось управление ситуацией, — опасается депутат. — Ведь надо же заканчивать отопительный сезон, взаимодействовать с «Сахатранснефтегазом».

"Законопослушный потребитель не должен страдать ни от смены владельца, ни от роста карьеры силовика. Паны дерутся — но газ должен идти», — высказывают похожее мнение жители республики в соцсетях.

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Ранее аналогичную точку зрения озвучивал и главный инженер ЛПУМГ «Сахатранснефтегаз» Павел Ксенофонтов. Он призвал следователей и всех, кто причастен к делу ЯТЭК, «сильно не кошмарить производственный сектор компании, а именно добычу».

«У нас зима еще продолжается, газовая отрасль — это основа тепла и света центральной Якутии. Любое нарушение технологического режима приведёт к колоссальным последствиям. Главное сейчас — сохранить производственные кадры», — напомнил Павел Ксенофонтов.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 и 2 апреля в «Якутской топливно-энергетической компании» (ЯТЭК) прошли оперативные мероприятия в рамках расследования дела группы «Сумма» о крупном хищении бюджетных средств. Сотрудники Управления ФСБ по Якутии провели выемку документов, изъяли информацию с компьютерных носителей.

Напомним, ЯТЭК входит в группу компаний «Сумма», совладельцы которой Зиявудин и Магомед Магомедовы 31 марта были арестованы в рамках уголовного дела о хищении бюджетных средств в размере 2,5 млрд рублей.