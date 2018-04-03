Барнаул, 3 апреля, 2018, 10:28 — ИА Регнум. Спасательные подразделения в Алтайском крае хотя и действуют в режиме чрезвычайной ситуации, масштабное наводнение серьёзных опасений не вызывает. На территории региона господствуют минусовые температуры, осадков практически нет, уровни воды в реках упали, резко снизилась приточность, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

22.mchs.gov.ru Наводнение на Алтае

На сегодняшний день, 3 апреля, подтопленными остаются 32 населенных пункта в 11 муниципальных образованиях.

«Подтоплены, по большей части, приусадебные участки. Подтопленных социально-значимых и объектов жизнеобеспечения нет. Пострадавшие от подтопления находятся только в одном пункте временного размещения, в городе Алейске (6 человек). Всего на территории края готовы в случае необходимости принять граждан 69 ПВР, вместимостью более девяти тысяч мест», — поясняют спасатели.

22.mchs.gov.ru Спасатели помогают справляться с наводнением на Алтае

Вместе с тем, наибольшая сложность ещё впереди — начало теплого периода и вскрытие рек. Напомним, на территориях освободившихся от воды сейчас работают группы по оценке объема финансовых средств, необходимых для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и нанесенного ущерба.

«Мы завершаем работу по оценке материального ущерба, причиненного гражданам. Во время паводка были подтоплены жилые дома, надворные постройки, повреждено или уничтожено принадлежащее им имущество. Я поручаю контролировать организацию этой работы, каждый из заместителей председателя правительства Алтайского края должен знать положение дел в закрепленном управленческом округе, контролировать организацию работ и ежесуточно (а при необходимости и чаще!) докладывать о ситуации.

Мы должны к концу сегодняшнего дня подготовить весь пакет документов для обращения в Правительство с просьбой о выделении финансовых ресурсов из резервного фонда Правительства России. Мы решили провести эту работу, не дожидаясь завершения паводка, потому что ситуация требует от нас, чтобы мы предоставили информацию о причиненном ущербе в Правительство. Дальше, если погодно-климатические условия спровоцируют новые подтопления и новые случаи причинения ущерба, мы будем обращаться повторно», — подчеркнул губернатор Алтайского края Александр Карлин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за сильного промерзания почвы зимой подтопление в Алтайском крае затронуло 46 населённых пунктов в 14 муниципальных образований. Это почти 2 тыс. приусадебных участков, более 400 жилых домов с населением почти 1,5 тысяч человек. Более тысячи человек были эвакуированы в места временного пребывания.