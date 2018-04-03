Ярославль, 3 апреля, 2018, 10:24 — ИА Регнум. 3 апреля в Ярославле открывается после ремонта гематологическое отделение областной клинической больницы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Wikimedia.org Ярославская областная больница

В конце ноября 2017 года областная клиническая больница начала ремонт гематологиченского отделения. На это было потрачено 35 млн рублей за счет внебюджетных источников. Были выполнены работы по ремонту процедурных и санитарных помещений, по замене всех инженерных коммуникаций, оконных и дверных блоков, организованы палаты для комфортного размещения пациентов с санитарными комнатами.

Кроме этого организован изолированный блок боксированных палат с приточно-вытяжной системой вентиляции, реанимационный зал, выполнены работы по ремонту процедурных кабинетов, палат, санитарных помещений. Установка новой вытяжной системы вентиляции позволит в ближайшем будущем проводить в областной больнице операции по трансплантации костного мозга. Эту идею одобрил губернатор Дмитрий Миронов, посетивший лечебное учреждение.

«Все сделано современно, качественно. Теперь для больных, которые требуют особого ухода, особого комфорта, и для врачей созданы отличные условия. Задача коллектива больницы — все это сохранить. Рад, что в медицинских учреждениях Ярославской области появляется все больше таких современных, комфортных отделений. Я был здесь летом прошлого года. Тогда состояние помещений не выдерживало никакой критики, а из-за нехватки мест пациентам приходилось даже лежать в коридорах. Благодарю всех, кто внес свой вклад в решение вопроса», — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Гематологиченское отделение работает на базе областной клинической больницы с апреля 2005 года и является единственным специализированным отделением в Ярославской области. Мощность отделения — 50 круглосуточных коек. Имеется дневной стационар на 6 коек, работающий в две смены. Ежегодно в отделении медицинская помощь осуществляется 780 пациентам. Большая часть больных — это пациенты с онкогематологическими заболеваниями (острые лейкозы, лимфопролиферативные заболевания, парапротеинемические гемобластозы).