Санкт-Петербург, 3 апреля, 2018, 10:20 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга приняли решение построить скоростную трамвайную сеть до Петергофа, чтобы сделать этот самый популярный петербургский пригород еще доступнее для туристов.

ГМЗ «Петергоф» Петергоф, Большой каскад

Как сообщила 3 апреля газета «Ведомости» со ссылкой на главу комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Ирину Бабюк, конкурс на реализацию проекта будет объявлен уже на текущей неделе.

Необходимость создания нового вида транспорта до Петергофа диктуется тем, что существующая транспортная инфраструктура исчерпала свою пропускную способность, в то время как в Петродворцовом районе, к которому относится Петергоф, идет активное строительство жилья, отмечаю петербургские чиновники.

В настоящее время добраться до Петергофа можно на электричке с Балтийского вокзала Петербурга, но от железнодорожной станции Новый Петергоф до дворцово-паркового ансамбля приходится идти около 3 км.

Автобусы и маршрутки от станции к дворцу часто переполнены и малокомфортны, а другие способы добраться до Петергофа — по Финскому заливу на «Метеорах», на такси или даже на вертолете — доступны далеко не всем туристам.

Добавим, что ГМЗ «Петергоф» — самое успешное и прибыльное учреждение культуры федерального значения в целом по РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, линия скоростного трамвая, связывающая станцию метро Петербурга «Южная» (строится на пятой линии) и город Колпино, появится не раньше 2021 года.

Ранее Смольный объявил конкурс на проект скоростного трамвая из Купчино через Шушары до Славянки стоимостью почти 90 млрд рублей. Концессионное соглашение планируют подписать на срок 30 лет.

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Добавим, сейчас на принципах ГЧП уже реализуют проект «частного трамвая» под названием «Чижик» в Красногвардейском районе. В марте был запущен первый маршрут «Чижика».