Москва, 3 апреля, 2018, 10:17 — ИА Регнум. Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может способствовать изменению ситуации и снятию мировой напряженности. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 апреля, об этом заявил член комитета по международным делам Антон Морозов (ЛДПР).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы испытываем жесткое давление со стороны США, высылают наших дипломатов. Мы должны зеркально отвечать на эту высылку. Конечно, то, что закрыли генконсульство США в Санкт-Петербурге, является сильным осложняющим фактором в наших отношениях, но это сделано не по вине РФ, это результат эскалации напряженности, которую делают США, и здесь мы вынуждены отвечать зеркально», — заявил Морозов.

Между тем, по его словам, встреча президента РФ Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа может способствовать изменению ситуации и снятию мировой напряженности.

«Мы надеемся, что возможная встреча глав государств положит конец этому противостоянию и наконец-то начнет выстраиваться диалог на равных, без какого-либо давления. Надеемся, что будет положен конец этим дипломатическим войнам», — отметил Морозов.

Накануне официальные представители Белого дома заявили, что готовят встречу глав двух государств. По предварительным данным, она может состояться 20 апреля.