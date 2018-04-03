Санкт-Петербург, 3 апреля, 2018, 15:08 — ИА Регнум. «Помогите найти фильм» — именно с этих слов начинаются тысячи запросов в интернете, где описания картин порой заслуживают отдельной экранизации. Именно их художник-постановщик Эльдар Кархалёв решил воплотить в жизнь, создав комикс со звучным названием «Помогите найти фильм», который выпустило издательство «Бумкнига».

Издательство «Бумкнига» Обложка комикса Эльдара Кархалёва «Помогите найти фильм»

Издательство «Бумкнига» Фрагмент комикса Эльдара Кархалёва «Помогите найти фильм»

Иногда достаточно нескольких слов, чтобы понять, о каком фильме идёт речь. Однако порой странные фразы и обрывочные воспоминания не только вызывают улыбку, но и порождают в голове совершенно новые образы. Именно на такие описания фильмов на одном из форумов наткнулся Кархалёв, после чего стал собирать самые странные и просто смешные запросы.

«С Эльдаром я познакомился десять лет назад. Он художник в кино, но комиксы никогда не писал. При этом Эльдар постоянно с ними соприкасался, потому что его жена, Варвара Помидор, делает их, — рассказывает директор издательства Дмитрий Яковлев. — В прошлом году Эльдар рассказал про проект и показал первые комиксы. Изначально он хотел напечатать фэнзин тиражом 100−200 экземпляров, но мы договорились сделать полноценную книгу. Его комиксы — это удивительный эксперимент, адаптация описаний потерянных фильмов. Они вроде как существуют, но фрагментарное описание и трансформация в комикс превращают их в новые самостоятельные произведения, очень далекие от оригинала».

Как рассказал Кархалёв корреспонденту ИА REGNUM, изначально он не собирался создавать комикс по мотивам этих описаний.

«Была идея завести Twitter и публиковать запросы там. Но мне не хватало собственного комментария, казалось, что будет лучше, если я привнесу сюда еще что-то. Так я решил отнестись к этим текстам как к синопсисам, которые необходимо дополнить — сделать начало, конец и экранизировать. Жанр комикса пришелся очень кстати», — отмечает Кархалёв.

Работа над книгой заняла около трех лет: первые два года Кархалёв собирал описания, а потом еще год создавал к ним иллюстрации, периодически прерываясь на работу в кино. Изначально автор поставил себе ограничение в двенадцать отдельных историй, но позже сократил их количество до семи. Как отметил художник, это связано с тем, что в комиксе стали появляться повторы и пропадала динамика композиции.

«Такого объёма вполне достаточно, чтобы привлечь внимание к феномену поиска фильмов по описанию, где каждый может попытаться найти заветный фильм. Главное, грамотно составить описание, что на самом деле оказывается очень непростой задачей», — подчеркнул Кархалёв.

Взяв за основу описания различных фильмов, художник не просто создал к ним иллюстрации, но и продолжил полёт фантазии других авторов, порой приобретающий несколько психоделический оттенок.

«Каждый раз, когда я с кем-то обсуждаю когда-то увиденный фильм, задаюсь вопросом: что же здесь не так? Кажется, я смотрела какой-то другой фильм. Мои воспоминания не совпадают с тем, что видел мой собеседник, — поделилась Варвара Помидор, которая занималась вёрсткой комикса. — Получается, каждый из нас — автор своей уникальной истории увиденного. В книге «Помогите найти фильм» из удивительных обломков памяти зрителей получились рисованные истории. Кому-то повезет увидеть если не фильм, то историю, родившуюся из его воспоминания».

Несмотря на то, что весь комикс выполнен в черно-белом цвете, каждая новая история обладает собственным стилем, в котором прослеживается не только авторство Кархалёва, но и некий синтез его мастерства с изначальной манерой описания.

«Делая эскизы и формируя сетку историй, мне показалось, что лучше, если каждая история будет нарисована в своем стиле, — рассказывает Кархалёв. — Для этого мне пришлось брать разные материалы: мелки, уголь, разные карандаши. Рисовать в разных стилях, но при этом в черно-белом цвете, было интересно, но на это я потратил много времени и сил».

Издательство «Бумкнига» Фрагмент комикса Эльдара Кархалёва «Помогите найти фильм»

Эльдар Кархалёв — художник фильмов «Бумажный солдат», «Отдать концы», «Самый лучший день» и «Тряпичный Союз». Помимо кино, автор работает над проектами, связанными с изучением проблемы восприятия изображения человеком и компьютером. 13 апреля Кархалёв представит свой комикс «Помогите найти фильм» в магазине «Порядок слов» в Санкт-Петербурге.