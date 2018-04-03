«Помогите найти фильм»: от короткого описания до полноценного комикса
Санкт-Петербург, 3 апреля, 2018, 15:08 — ИА Регнум. «Помогите найти фильм» — именно с этих слов начинаются тысячи запросов в интернете, где описания картин порой заслуживают отдельной экранизации. Именно их художник-постановщик Эльдар Кархалёв решил воплотить в жизнь, создав комикс со звучным названием «Помогите найти фильм», который выпустило издательство «Бумкнига».
Иногда достаточно нескольких слов, чтобы понять, о каком фильме идёт речь. Однако порой странные фразы и обрывочные воспоминания не только вызывают улыбку, но и порождают в голове совершенно новые образы. Именно на такие описания фильмов на одном из форумов наткнулся Кархалёв, после чего стал собирать самые странные и просто смешные запросы.
«С Эльдаром я познакомился десять лет назад. Он художник в кино, но комиксы никогда не писал. При этом Эльдар постоянно с ними соприкасался, потому что его жена, Варвара Помидор, делает их, — рассказывает директор издательства Дмитрий Яковлев. — В прошлом году Эльдар рассказал про проект и показал первые комиксы. Изначально он хотел напечатать фэнзин тиражом 100−200 экземпляров, но мы договорились сделать полноценную книгу. Его комиксы — это удивительный эксперимент, адаптация описаний потерянных фильмов. Они вроде как существуют, но фрагментарное описание и трансформация в комикс превращают их в новые самостоятельные произведения, очень далекие от оригинала».
Как рассказал Кархалёв корреспонденту ИА REGNUM, изначально он не собирался создавать комикс по мотивам этих описаний.
«Была идея завести Twitter и публиковать запросы там. Но мне не хватало собственного комментария, казалось, что будет лучше, если я привнесу сюда еще что-то. Так я решил отнестись к этим текстам как к синопсисам, которые необходимо дополнить — сделать начало, конец и экранизировать. Жанр комикса пришелся очень кстати», — отмечает Кархалёв.
Работа над книгой заняла около трех лет: первые два года Кархалёв собирал описания, а потом еще год создавал к ним иллюстрации, периодически прерываясь на работу в кино. Изначально автор поставил себе ограничение в двенадцать отдельных историй, но позже сократил их количество до семи. Как отметил художник, это связано с тем, что в комиксе стали появляться повторы и пропадала динамика композиции.
«Такого объёма вполне достаточно, чтобы привлечь внимание к феномену поиска фильмов по описанию, где каждый может попытаться найти заветный фильм. Главное, грамотно составить описание, что на самом деле оказывается очень непростой задачей», — подчеркнул Кархалёв.
Взяв за основу описания различных фильмов, художник не просто создал к ним иллюстрации, но и продолжил полёт фантазии других авторов, порой приобретающий несколько психоделический оттенок.
«Каждый раз, когда я с кем-то обсуждаю когда-то увиденный фильм, задаюсь вопросом: что же здесь не так? Кажется, я смотрела какой-то другой фильм. Мои воспоминания не совпадают с тем, что видел мой собеседник, — поделилась Варвара Помидор, которая занималась вёрсткой комикса. — Получается, каждый из нас — автор своей уникальной истории увиденного. В книге «Помогите найти фильм» из удивительных обломков памяти зрителей получились рисованные истории. Кому-то повезет увидеть если не фильм, то историю, родившуюся из его воспоминания».
Несмотря на то, что весь комикс выполнен в черно-белом цвете, каждая новая история обладает собственным стилем, в котором прослеживается не только авторство Кархалёва, но и некий синтез его мастерства с изначальной манерой описания.
«Делая эскизы и формируя сетку историй, мне показалось, что лучше, если каждая история будет нарисована в своем стиле, — рассказывает Кархалёв. — Для этого мне пришлось брать разные материалы: мелки, уголь, разные карандаши. Рисовать в разных стилях, но при этом в черно-белом цвете, было интересно, но на это я потратил много времени и сил».
Эльдар Кархалёв — художник фильмов «Бумажный солдат», «Отдать концы», «Самый лучший день» и «Тряпичный Союз». Помимо кино, автор работает над проектами, связанными с изучением проблемы восприятия изображения человеком и компьютером. 13 апреля Кархалёв представит свой комикс «Помогите найти фильм» в магазине «Порядок слов» в Санкт-Петербурге.