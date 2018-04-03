Иркутск, 3 апреля, 2018, 10:06 — ИА Регнум. Федеральная программа по охране озера Байкал, на закрытии которой в феврале 2018 года настаивало минэкономразвития РФ, будет продлена. В 2018 году предстоит реструктуризировать и согласовать проект по сохранению озера Байкал с учетом продления еще на шесть лет. Об этом со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского сообщает сайт правительства Иркутской области по итогам заседании расширенной коллегии Минприроды РФ.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкал

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко рад, что позиция субъектов Байкальского региона и отдельных заинтересованных федеральных ведомств о продлении программы совпала.

Комментируя достигнутый результат глава Приангарья подчеркнул необходимость корректировки федерального законодательства. По словам Сергея Левченко, речь идёт о том, чтобы ещё больше ужесточить надзор за объектами, осуществляющими выбросы первого и второго класса и дать послабление объектам социальной сферы. Они, как считает иркутский губернатор, «не нуждаются в экологической экспертизе».

Непонятно, какие такие социальные объекты имеет в виду Сергей Левченко, но если речь идёт о расплодившихся турбазах, то такая позиция не может не тревожить. На одном из самых больших островов Байкала — Ольхон — даже местные теперь стараются не брать воду вблизи населённых пунктов, говорят, это опасно для здоровья.

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Напомним, федеральная целевая программа «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012—2020 годы» была утверждена в 2012 году для защиты региона от негативного воздействия антропогенных, техногенных и природных факторов. Скандальное февральское заседание межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал под руководством министра природных ресурсов РФ Сергея Донского в Иркутске дало много поводов для опасений за судьбу обитателей Байкала. Комиссия эта собиралась, чтобы обсудить итоги работы по выполнению поручений президента России Владимира Путина по вопросам экологического развития Байкальской природной территории». На деле же, присутствующие наблюдали битву двух министерств правительства РФ: минэкономразвития и минприроды.

Представители первого ведомства настаивали на закрытии федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал» (ею якобы неэффективно управляют) и запуске приоритетного проекта по сохранению озера Байкал «Великой озеро великой страны» (источники его финансирования и объёмы работ не назывались). Вторые, напротив, требовали продления программы до 2030 года и двукратного увеличения её финансирования.