Москва, 3 апреля, 2018, 09:58 — ИА Регнум. Если встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится — это будет большой прорыв в отношениях Москвы и Вашингтона, считает шеф-редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Россия

Это, безусловно, самый неожиданный и интригующий ход, характеризующий отношения между США и Россией. После кризиса, который сложился в связи с деятельностью Великобритании по высылке из своей страны российских дипломатов и инициированию их высылки из стран-союзников, казалось, что отношения Вашингтона и Москвы упали «ниже плинтуса».

И, казалось, вернуться к нормальному диалогу сторонам не удастся. Однако, признаки стремления прежде всего Трампа установить более прочный контакт с Путиным стали проявляться чуть раньше, когда они демонстрировали личную симпатию. И когда Трамп вопреки мнению советников все-таки позвонил Путину и поздравил его с победой на президентских выборах.

Хотя после этого последовал демарш американцев по высылке российских дипломатов, и Россия отреагировала. Но сейчас сообщается, что Путин якобы получил приглашение посетить Вашингтон.

Я уверен, что если такая встреча состоится, то это, безусловно, будет большой прорыв. И стороны очень быстро решат самые главные проблемы, и, прежде всего, постараются найти общий подход к решению общих угроз. Это борьба с терроризмом, вопросы глобальной и региональной безопасности, урегулирование ситуации в Сирии и на Ближнем Востоке в целом. Это также непростая ситуация, которая складывается в Юго-Восточной Азии и так далее и так далее.

Две стороны должны вести диалог и договариваться. Другого выхода нет: конфронтацию и балансирование на грани серьезного вооруженного конфликта между ядерными державами допускать нельзя.

Напомним, ранее то, что Трамп и Путин в личном разговоре обсуждали вопрос о возможном месте встречи, подтвердили в Белом доме. Главами двух стран обсуждались несколько вероятных возможных мест переговоров, в том числе Белый дом.

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О перспективах личной встречи лидеров двух стран говорил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Каких-то конкретных дат подобных переговоров названо не было.

Лично Путин и Трамп встречались дважды — в июле 2017 года на саммите G20 в Гамбурге и в ноябре во Вьетнаме, на саммите АТЭС в Дананге. После переговоров они сделали совместное заявление по ситуации в Сирии.