Симферополь, 3 апреля, 2018, 09:57 — ИА Регнум. Новая цифровая экономика, сетевая открытость данных может помочь государству вовремя предотвращать трагедии, подобные кемеровской. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал доцент НИУ ВШЭ Павел Родькин.

Иван Шилов ИА REGNUM ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

«Существенная проблема заключается в том, что традиционными средствами, например созданием ещё одного надзорного ведомства, контроль над нарушениями безопасности малоэффективен. Определённые перспективы открывают новые возможности контроля и управления, основанные на технологии больших данных, технологии, предотвращающие фальсификацию и внесение правок в соответствующие реестры, на основе блокчейна и т.д., которые в рамках сетевой связанности субъектов рынка, потребителей и государства могут осуществляться в режиме реального времени», — считает специалист.

Сетевая открытость данных, по его словам, позволит не только государству предотвращать трагедии, но и в свою очередь обществу производить мониторинг данных и вовремя бить тревогу.

«По крайней мере новая цифровая экономика, о которой всё чаще говорится с самых высоких трибун, требует именно такой сетевой интеграции, которая бы смогла помочь в решении многих нерешаемых в рамках традиционной бюрократии проблем», — уверен Павел Родькин.

Напомним, 25 марта в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошёл пожар, в результате которого погибли 64 человека, в том числе десятки детей.

Спустя неделю после трагедии губернатор области Аман Тулеев подал в отставку. Чиновник обратился к жителям региона, заявив, что считает для себя это решение осознанным и единственно верным, так как «с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора ну нельзя, морально нельзя»…

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению крымского политобозревателя Натальи Гаврилевой, в России люди должны знать, что за их преступления обязательно последует наказание— и неважно, на какой ступеньке властной лестницы они находятся.

«Сейчас трагедия в Кемерове, если будет проведено справедливое расследование, может дать толчок к оздоровлению страны. Те активисты, что пошли по всем ТРЦ в стране? — если правильно с ними поработать, могут внести неоценимый вклад в изменение России. Это та самая команда Путина. И тогда, при изменившихся условиях, прежние начальники сами собой отпадут… С большим вниманием слежу именно за этим моментом — за расследованием. Будет очень печально, если сядут только стрелочники — тогда это будет значить, что никто ничего менять в стране не будет», — отмечала эксперт.