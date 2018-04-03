От трагедий Россию уберегут новые технологии
Симферополь, 3 апреля, 2018, 09:57 — ИА Регнум. Новая цифровая экономика, сетевая открытость данных может помочь государству вовремя предотвращать трагедии, подобные кемеровской. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал доцент НИУ ВШЭ Павел Родькин.
«Существенная проблема заключается в том, что традиционными средствами, например созданием ещё одного надзорного ведомства, контроль над нарушениями безопасности малоэффективен. Определённые перспективы открывают новые возможности контроля и управления, основанные на технологии больших данных, технологии, предотвращающие фальсификацию и внесение правок в соответствующие реестры, на основе блокчейна и т.д., которые в рамках сетевой связанности субъектов рынка, потребителей и государства могут осуществляться в режиме реального времени», — считает специалист.
Сетевая открытость данных, по его словам, позволит не только государству предотвращать трагедии, но и в свою очередь обществу производить мониторинг данных и вовремя бить тревогу.
«По крайней мере новая цифровая экономика, о которой всё чаще говорится с самых высоких трибун, требует именно такой сетевой интеграции, которая бы смогла помочь в решении многих нерешаемых в рамках традиционной бюрократии проблем», — уверен Павел Родькин.
Напомним, 25 марта в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошёл пожар, в результате которого погибли 64 человека, в том числе десятки детей.
Спустя неделю после трагедии губернатор области Аман Тулеев подал в отставку. Чиновник обратился к жителям региона, заявив, что считает для себя это решение осознанным и единственно верным, так как «с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора ну нельзя, морально нельзя»…
Как сообщало ИА REGNUM, по мнению крымского политобозревателя Натальи Гаврилевой, в России люди должны знать, что за их преступления обязательно последует наказание— и неважно, на какой ступеньке властной лестницы они находятся.
«Сейчас трагедия в Кемерове, если будет проведено справедливое расследование, может дать толчок к оздоровлению страны. Те активисты, что пошли по всем ТРЦ в стране? — если правильно с ними поработать, могут внести неоценимый вклад в изменение России. Это та самая команда Путина. И тогда, при изменившихся условиях, прежние начальники сами собой отпадут… С большим вниманием слежу именно за этим моментом — за расследованием. Будет очень печально, если сядут только стрелочники — тогда это будет значить, что никто ничего менять в стране не будет», — отмечала эксперт.