Москва, 3 апреля, 2018, 09:50 — ИА Регнум. Депутат Госдумы, прославленный тренер Валерий Газзаев представит в Госдуме свою концепцию развитию футбола в России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 апреля, об этом сообщил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.

Mark Nakoykher Валерий Газзаев

«Сегодня видный специалист в сфере футбола Валерий Газзаев представит свою концепцию. В основе ее лежит необходимость частного финансирования футбольных клубов, отказ от бюджетного финансирования клубов и финансирования из бюджетов госмонополий, создание единой профессиональной лиги, которая объединяла бы все клубы нашей страны, перевод Второй лиги на любительский статус и еще ряд интересных предложений, которые заслуживают обсуждения», — сказал Емельянов.

В Госдуме считают, что провалы футболистов происходят из-за системного кризиса.

«Мы приглашаем иностранных тренеров — отказываемся от иностранных тренеров, вводим лимит на легионеров — отменяем лимит на легионеров, переходят на систему осень-весна, теперь хотим опять перевести на систему весна-осень, — словом, по всей видимости, неудачи нашего футбола имеют более глубокий характер», — подчеркнул Емельянов.