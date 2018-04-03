Оренбург, 3 апреля, 2018, 09:30 — ИА Регнум. В Оренбургской области весна началась с протеста. В Кувандыке жители многоэтажек вышли на улицу, протестуя против двойных квитанций за отопление. Резонанс вызвало задержание подозреваемых по громкому двойному убийству, не менее резонансным стало их освобождение. Главным политическим событием месяца стали президентские выборы. В марте оренбуржцы спустя 40 дней после авиакрушения вспоминали погибших пассажиров разбившегося в Подмосковье самолёта, на борту которого большинство составляли жители Оренбуржья. Во второй половине марта в регионе началась эпидемия гриппа, но на досрочные весенние каникулы пошли только орчане. В конце первого месяца весны после кемеровской трагедии, когда из-за пожара в ТРЦ погибли 64 человека, торговые объекты Оренбуржья подверглись проверкам. Не обошлось без скандала.

Флаг оренбургской области

Протесты

Восток Оренбургской области встретил весну протестом. В Кувандыке 5 марта возмущённые жители двух многоэтажек собрались перед зданием местной администрации, чтобы выразить свою позицию относительно действий ресурсоснабжающей организации. Люди в целях экономии перешли на автономное отопление, но сэкономить не получилось. Жители продолжали получать квитанции-счета и за центральное теплоснабжение. Компания «ЭнергоРесурс» требовала погасить долги. Глава Кувандыка Владимир Гончаров отметил, что тепловики должны сделать перерасчёт. Однако на муниципальном уровне проблему решить не удалось.

В 2004 — 2015 годах собственники 57 квартир многоэтажек установили автономное газовое отопительное оборудование. С августа 2017 года жильцы стали получать квитанции от ООО «ЭнергоРесурс» за пользование центральным теплоснабжением. Людям начисляли от 1500 до 2250 рублей за одну квартиру.

По действующим правовым актам плата за отопление вносится всеми собственниками помещений (в том числе перешедшими на автономное индивидуальное отопление) пропорционально площади помещения, исходя из норматива или показаний приборов учета. Общая сумма «задолженности» за центральное отопление по 57 квартирам составила примерно 1 млн рублей.

В дело вмешался губернатор Юрий Берг. Как сообщает пресс-служба областного правительства, глава области «заморозил» счета, выставленные кувандычанам за тепло, которое люди фактически не получали. Юрий Берг 12 марта посетил Кувандык, встретился с общественностью, затем провёл совещание, где и обсуждалась сложившаяся ситуация, спровоцировавшая протестное настроение.

Губернатор подчеркнул, что решение проблемы лежит в правовой плоскости. Пока не принят проект постановления правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг в многоквартирном доме», который предусматривает порядок расчета за отопление для собственников и пользователей помещений, перешедших на автономное теплоснабжение, начисление платы за фактически не потреблённые коммунальные услуги должно быть приостановлено.

Представители ООО «ЭнергоРесурс» согласились с решением губернатора. Что касается уже начисленных сумм, то они будут погашены посредством взаимозачетов с ресурсоснабжающей организацией за счёт внебюджетных источников финансирования.

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Громкое задержание

Силовики после праздничного дня, 9 марта, сделали заявление — задержаны трое подозреваемых по громкому уголовному делу об жестоком убийстве оренбургского бизнесмена и его семилетнего сына. Все трое задержанных оказались жителями Абдулинского района. Мужчин заключили под арест.

Однако радость оренбуржцев от того, что громкое преступление раскрыто, омрачилась другой новостью — об освобождении всех подозреваемых. По данным портала orenday.ru, сначала подтвердилось алиби двух мужчин. В день убийства один из них находился в Башкирии, а другой — на трассе по пути в Самару. По версии адвоката, третий подозреваемый также не причастен к преступлению, у мужчины контузия. Недавно отпустили и его.

Адвокат одного из мужчин отметил, что на подзащитного якобы оказывалось давление, а обвинение строилось на основании ДНК с окурка, который нашли возле места преступления, сообщает «Эхо Москвы в Оренбурге». Защитник выразил обеспокоенность тем, что против этих мужчин начнется травля в муниципалитете.

Напомним, что 17 января в Оренбурге во дворе домов по ул. Карагандинской жестоко убили 25-летнего бизнесмена Дениса Ч. и его семилетнего сына. Город был шокирован. Правоохранители объявили вознаграждение в 1 млн рублей за любую информацию, которая поможет в раскрытии преступления.

Выборы президента РФ

В Оренбургской области 18 марта явка избирателей на президентских выборах составила 66,09%. Владимира Путина поддержали 72,97% электората. Самый высокий процент голосов Путин получил в Пономарёвском районе — 81%.

Международные наблюдатели заявили о легитимности выборов и отметили слаженную работу членов избирательных комиссий. Однако день выборов не обошёлся без провокаций. Об этом заявил региональный координатор корпуса «За чистые выборы» Валентин Сушко. По его словам, на одном из участков наблюдатель вёл себя очень вызывающе, практически демонстрировал своё нижнее бельё, а распространённой жалобой стали заявления о «мёртвых душах» в списках избирателей. В целом день прошёл спокойно и без грубых нарушений. Также день выборов в регионе оценил и председатель облизбиркома Александр Нальвадов. Он подчеркнул, что нарушений, которые могли повлиять на волеизъявление граждан, не было.

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40 дней после авиакатастрофы

Оренбуржье 22 марта отметило 40 дней со дня крушения самолёта Ан-148, большинство погибших пассажиров являлись жителями Оренбургской области. По жертвам авиакрушения отслужили панихиды, прошли поминальные обеды. К мемориалу памяти, организованному в сквере Славы, возложили цветы.

В середине марта возникла проблема воздушного сообщения Орска с Москвой, поскольку «Саратовские авиалинии» заявили, что приостанавливают полёты с 1 апреля. Примечательно, что авиасообщение Орска с российской столицей осуществляет единственный перевозчик. Пассажиры сдавали билеты и ждали новостей о новом перевозчике. В конце марта ГУП Оренбургской области «Международный аэропорт «Оренбург» известило о том, что с 4 апреля в качестве воздушного перевозчика будет работать компания «Нордавиа».

Напомним, 11 февраля 2018 года в Раменском районе Московской области потерпел крушение АН-148, принадлежащий «Саратовским авиалиниям». Самолёт летел из Москвы в Орск. На борту находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто не выжил.

После расшифровки самописцев МАК сообщил, что причиной крушения мог стать сбой в показаниях скорости из-за обледеневших датчиков, поскольку их обогрев находился в выключенном состоянии.

Эпидемия

В марте на территории региона Роспотребнадзор констатировал эпидемию гриппа и ОРВИ. Больницы оказались переполненными, поэтому пришлось перепрофилировать 274 койки в 15 территориях области, в том числе в Оренбурге — 40 коек для детей в городской клинической больнице №6.

Несмотря на высокую заболеваемость в Оренбурге, на муниципальном уровне вводились ограничения в виде приостановки деятельности только в кружках, секциях в сфере дополнительного образования. В ряде школ на карантин закрывали отдельные классы. Между тем в Орске на эпидситуацию отреагировали заявлением о досрочных вынужденных весенних каникулах. Все школы были закрыты на карантин с 22 марта.

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Проверки ТРЦ

Когда стали известны трагические последствия кемеровского пожара, в Оренбурге возле скульптурной композиции, посвящённой первой учительнице, неравнодушные горожане организовали стихийный мемориал. Оренбуржцы несли к нему свечи, цветы, игрушки.

Некоторые жители самоорганизовывались и сдавали деньги в помощь семьям кемеровчан, пострадавших от пожара. Не остались в стороне и чиновники. В правительстве Оренбургской области приняли решение о перечислении однодневного заработка. В день национального траура, 28 марта, в небо полетели белые шары в память об ушедших из жизни детях и взрослых.

В Оренбуржье объявили о тотальных проверках торговых объектов. В Оренбурге под пристальным вниманием оказались ТЦ «Три Кита» и мебельный базар на ул. Юркина. Глава города Евгений Арапов заявил, что злостные нарушители будут закрываться через суд. Относительно мебельного рынка мэр пригрозил, что будет вынужден рекомендовать оренбуржцам не посещать этот базар, поскольку пребывание в здании потенциально опасно. Позже депутат Заксобрания области Владимир Фролов охарактеризовал такую позицию градоначальника как бессилие. Он считает, что глава города должен быть более категоричен в своей позиции — если не выполняет ТЦ противопожарные требования, значит, надо сразу закрывать через суд до устранения выявленных нарушений.

В Оренбурге скандальной стала ложная тревога в ТРЦ «Кит». 26 марта в комплексе сработала сигнализация. Блогер Юлия оставила по этому поводу запись на своей странице в ЖЖ, которая разнеслась по многим пабликам в соцсети. Оренбурженка обратила внимание на то, что после кемеровской трагедии народ в торговом центре особо не отреагировал на объявленную тревогу. Юлия отметила, что причиной ложной тревоги стали подростки-хулиганы, которые баловались с тревожной кнопкой. Блогер их назвала «моральными уродами». Интернет закипел, в комментариях пользователи эмоционально и критиковали подростков, и поддерживали их, и говорили о необходимости проверки всех торговых комплексов. На следующий день, 27 марта, полиция заявила, что никакого баловства не было. В связи с кемеровской трагедией в ТРЦ «Кит» проводилась проверка системы оповещения. Инициаторами мероприятия стали сотрудники безопасности ТРЦ.

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