Вашингтон, 3 апреля, 2018, 09:21 — ИА Регнум. Орбитальный телескоп «Хаббл» получил изображения звезды, которая удалена от Земли на 9 млрд световых лет. Об этом сообщается в журнале Nature.

NASA MACS J1149 LS1

Такой удалённый объект удалось обнаружить благодаря мощной гравитационной линзе, которая усилила свет в 2 тыс. раз. Впервые учёные смогли получить детальные фотографии звезды, которая существовала в одной из первых галактик Вселенной.

Учёные наблюдали за скоплением галактик MACS J1149, которое расположено в созвездии Льва на расстоянии в 5 млрд световых лет от Земли. В процессе наблюдения они заметили необычный объект, который был не похож на остальные галактики.

Исследователи проанализировали спектр и пришли к выводу, что имеют дело со звездой, относящейся к числу голубых сверхгигантов. Ранее она была невидимой для «Хаббла» и других телескопов, но стала заметной после того, как поменяла положение в галактике, в результате чего её свет стал проходить через окрестности другой звезды.

Учёные дали звезде название MACS J1149 LS1. По их словам, в дальнейшем она станет ещё ярче из-за сдвигов в положении звёзд.

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