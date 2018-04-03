Пекин, 3 апреля, 2018, 09:19 — ИА Регнум. Министерство культуры и туризма Китая раскрыло детали касательно наказания онлайн-компаний за нелегальные операции, включая привлечение образов классиков коммунизма и коммунистических героев для рекламы азартных интернет-игр и выпуска порочащих видео, сообщает 3 апреля газета China Daily.

Плакат КНР Председатель Мао

Министерство рассказало об одном наиболее типичном случае. Так, полиция провинции Сычуань, расположенной на юго-западе Китая, выписала предупреждение и серьезно оштрафовала компанию, зарегистрированную в столице провинции городе Чэнду, за выпуск пародийного видео с участием классиков и героев коммунизма.

Пять видеоплатформ в Пекине, провинции Гуандун на юге Китая и провинции Фуцзянь на востоке страны были оштрафованы за распространение соответствующих порочащих видео, сообщили в министерстве.

В провинциях Гуандун и Фуцзянь еще три компании были оштрафованы за размещение онлайн-видео сексуального, неэтического и азартного характера.

Отметим, что Китай достаточно хорошо понимает важность сохранения в чистоте образов героев и основателей идеологии, лежащей в фундаменте современного Китая и Коммунистической партии страны.

Он проявляет идеологическую последовательность в вопросе преемственности Поднебесной идей социальной справедливости, изложенных Марксом, Лениным и Мао, о чем периодически напоминает всему миру. При этом сами пути развития Китая могут иметь мало общего с идеями коммунизма.