Москва, 3 апреля, 2018, 08:56 — ИА Регнум. Первая рабочая неделя следующего месяца в Российской Федерации будет длиться всего два дня (3 мая и 4 мая) из-за празднования Первомая (День Весны и Труда). Об этом сообщили «Интерфаксу» во вторник, 3 апреля, в Роструде.

Советская открытка. 1 мая

«В связи с празднованием Первомая, который в этом году приходится на вторник, россияне не будут работать четыре дня подряд», — отметили в ведомстве.

Так, гражданам страны дали возможность отдохнуть с 29 апреля по 2 мая, на которое перенесли выходной с 7 января. Таким образом, первая рабочая неделя мая у жителей РФ будет двухдневной.

В Роструде добавили, что во время празднования Дня Победы 9 мая (выпадает на среду) никаких переносов не будет. Праздничный выходной, выпадающий на среду, «разделит» рабочую неделю на две части (7 и 8 мая (понедельник и вторник) и 10 и 11 мая (четверг и пятница).

В июне, в неделю празднования Дня России (12 июня), граждане страны будут отдыхать три дня подряд (с 10 по 12 июня).

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