Кемерово, 3 апреля, 2018, 08:30 — ИА Регнум. Согласно предварительным данным экспертов Следственного комитета РФ (СКР), наиболее вероятной причиной возгорания в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» является короткое замыкание. Пресс-служба ведомства опубликовала 2 апреля видео, в котором показаны проходящие через батутный зал высоковольтные провода.

Цитата видео Рабочая поездка в Кемерово страницы Следственный комитет Российской Федерации ТРК «Зимняя вишня»

По информации очевидцев, высоковольтные провода свисали прямо над бассейном с мягкими кубиками. Сотрудники СКР отмечают, что проводку таким образом прокладывать запрещено.

«Кабели высокого напряжения — в нарушение всех правил, они проложены сквозь зал», — говорят на видео специалисты СКР.

На видео глава ведомства Александр Бастрыкин обсуждает с подчиненными промежуточные итоги следствия и версии трагедии в Кемерове.

«Предположительно, может быть короткое замыкание», — в ответ на вопрос Бастрыкина сообщают сотрудники СКР.

Также главе СКР доложили, что самая большая группа погибших была найдена в кинозале ТРЦ, где взрослые и дети смотрели мультфильм. Причина их смерти — отравление продуктами горения. В ходе встречи руководителя ведомства с родными погибших и пострадавших те попросили дать оценку действиям противопожарных служб.

Родственники жертв трагедии сообщили, что, по их мнению, шансы спасти погибших были, однако пожарные почему-то не стали открывать дверь в кинозале. В связи с этой информацией глава СКР поручил следователям проанализировать претензии кемеровчан.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове начался в воскресенье, 25 марта, а был ликвидирован лишь к утру 26 марта. Трагедия унесла жизни 64 человек, в том числе 41 ребёнка. Пострадали 79 человек. 28 марта в России был объявлен общенациональный траур по жертвам пожара.

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Добавим, в рамках расследования уголовного дела уже арестованы семеро фигурантов: управляющая торговым центром «Зимняя вишня» Надежда Судденок, техдиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгий Соболев и гендиректор Юлия Богданова; глава компании, разработавшей и внедрившей систему противопожарной безопасности в ТЦ Игорь Полозиненко, а также монтёр пожарной сигнализации в ТЦ Александр Никитин.

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Также арестованы на два месяца сотрудник частного охранного предприятия (ЧОП), отключивший систему оповещения о пожаре, Сергей Антюшин и экс-глава инспекции Госстройнадзора области Танзилия Комкова.

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