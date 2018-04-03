Москва, 3 апреля, 2018, 08:13 — ИА Регнум. Расследование уголовного дела о теракте в Санкт-Петербурге в апреле 2017 года находится в завершающей стадии: установлена цепочка причастных к преступлению лиц, включая заказчика. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России.

Мики де Гудабум. Момент истины. 2010

Установлены все причастные к теракту лица: заказчик, организаторы и исполнители. Теракт, уточняет официальный представитель СКР Светлана Петренко, совершен одним из радикальных исламистских террористических сообществ.

Сложность в расследовании состояла в том, что заказчик, организатор и исполнители теракта не были знакомы между собой. Связь они поддерживали через электронные средства коммуникации.

«Именно тщательный анализ так называемых электронных следов, которые остаются при таких способах связи, позволил в кратчайшие сроки установить и изобличить всех участников преступной группы», — сообщила Петренко.

Все 11 обвиняемых по уголовному делу содержатся под стражей.

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Напомним, теракт произошел в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года. Бомба взорвалась на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт — 2».

Еще один взрыв на станции «Площадь Восстания» удалось предотвратить. Жертвами теракта стали 15 человек. Погиб и террорист — Акбаржон Джалилов.