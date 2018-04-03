Москва, 3 апреля, 2018, 08:12 — ИА Регнум. На улицах Москвы Ко Дню космонавтики разместят праздничные уличные открытки. Всего будет установлено 300 билбордов в виде открыток, сообщается на сайте правительства Москвы.

Советская открытка. День космонавтики

Праздничные открытки разметят вдоль крупных трасс и вылетных магистралей, а также на остановках транспорта в центре города.

На плакатах будут изображен первый космонавт Юрий Гагарин и космическая станция «Салют».

Праздничные открытки напомнят гостям и жителям столице о 57-й годовщине первого полета человека в космос.

Тематическими плакатами с изображениями Юрия Гагарина и космической станции «Салют» начали украшать столицу ко Дню космонавтики.

Также на медиафасаде Центрального телеграфа и на Новом Арбате уже начали показывать поздравительные видеоролики ко Дню космонавтики. Трансляции продлятся до 12 апреля.

Видеоролики демонстрируют сюжеты о космосе: космическую станцию «Салют», звезды, ракету и спутник.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, День космонавтики отмечается в России 12 апреля. Он установлен указом президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного гражданином Советского Союза Юрием Гагариным на космическом корабле «Восток» 12 апреля 1961 года.

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