Лондон, 3 апреля, 2018, 08:06 — ИА Регнум. Британские СМИ назвали новую российскую авиационную бомбу «Дрель», которая будет принята на вооружение в 2018 году, «очередным сигналом агрессии» со стороны Кремля. Об этом пишет таблоид Daily Express.

(сс) jarmoluk СМИ

По мнению автора издания Джона Тэлэссайтса, опасения по поводу возможного начала Третьей мировой войны после приема на вооружение нового боеприпаса усиливаются.

В своей статье автор цитирует слова представителей концерна-разработчика «Дрели» «Техмаш» о том, что с помощью бомбы можно наносить удары по объектам на расстоянии в 30 километров — то есть избегая воздушного пространства противника.

Таблоид напоминает, что одна бомба «Дрель», предназначенная для истребителей пятого поколения Су-57, снаряжается 15 самоприцеливающимися суббоеприпасами. Кроме того, бомба невидима для радаров.

Еще один «сигнал агрессии» — это то, что о новой бомбе Россия сообщила после инцидента в Солсбери, где были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь.

Впервые, напомним, эта разработка была представлена «Техмашем» в 2015 году на авиасалоне МАКС, а под названием «Дрель» ее представили на форуме «Армия-2016». Планирующая бомбовая кассета предназначена для поражения бронетанковой техники, наземных радиолокационных станций и пунктов управления.