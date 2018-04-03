Южно-Сахалинск, 3 апреля, 2018, 07:29 — ИА Регнум. Три региона Дальневосточного округа показали в 2017 году прирост населения, заявил на всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока» замминистра по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

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В Cахалинской области и Камчатском крае прирост населения составил более чем 3 тыс. человек, Якутия также вышла на устойчивый естественный прирост населения. В целом, по его словам, удалось переломить ситуацию с естественной убылью населения в округе.

«Если в 2002 году она составляла минус 24 тыс. человек, то к 2014 году округ вышел на стабильный естественный прирост в плюс 9,1 тыс., в 2016 году он составил 5,4 тыс. человек», — цитирует Качаева «Интерфакс».

Он назвал положительные демографические тренды неустойчивыми, и для их закрепления необходимы системные меры.

Ранее участников и гостей форума поприветствовал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В телеграмме он отметил уникальность форума в контексте обсуждения важнейших вопросов региона.

Четвертая всероссийская конференция «Демографическое развитие Дальнего Востока», организованная Минвостокразвития, правительством Сахалинской области и Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке проходит 3−4 апреля в Южно-Сахалинске.