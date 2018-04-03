Севастополь, 3 апреля, 2018, 07:31 — ИА Регнум. Украинское пиратство готовы пресечь российские военные моряки в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря, сообщил 3 апреля источник в силовых структурах Крыма.

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«Агрессивные действия украинских морских пограничников в международных водах представляют не только опасность захвата российских судов, но и формирование настоящего государственного пиратства», — цитирует РИА «Новости» собеседника.

По его словам, установить контроль за ситуацией в морях позволит постоянное присутствие в них морских и воздушных сил Черноморского флота России, в случае соответствующего приказа военные обеспечат безопасность судоходства.

Последний инцидент, пояснил источник, указывает на явную угрозу «украинского государственного пиратства». Напомним, 26 марта пограничники Украины задержали российское судно «Норд», обвинив его экипаж в нарушении морской границы. На рыбаков составили протоколы и запретили покидать борт судна. На «Норд» наложен арест, сейчас судно находится в порту Бердянска.

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Россия потребовала от Украины вернуть захваченное судно и освободить членов экипажа. Ранее капитан судна Владимир Горбина сообщал, что украинские военные вернут «Норд» и освободят рыбаков, если те предоставят украинские паспорта.