Москва, 3 апреля, 2018, 07:29 — ИА Регнум. С 1 апреля российским гражданам стало проще получить португальскую визу. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Тореадор. Португалия

Первое послабление касается периода, на который оформляется виза. Если раньше шенгенская виза выдавалась максимум на полгода, теперь российские граждане могут оформить мультивизу на год.

Кроме того, уменьшился срок рассмотрения документов на визу — до трех дней вместо семи. У туристов появилась возможность аннулировать имеющиеся открытые визы, не подходящие под сроки поездки, и заранее открывать новую визу.

Для групп и индивидуальных туристов теперь требуется единый пакет документов. Прежде туристы из регионов должны были предоставить ваучер из каждого отеля по маршруту, а жители Москвы — лишь приглашение от принимающей стороны. Новые правила позволяют получать визу по одному документу.

Туроператоры называют Португалию одной из самых сложных стран с точки зрения получения визы. Новшества, считают они, должны облегчить процесс получения виз и ускорить его.

Отмечается также, что поездки в Португалию среди российских граждан становятся всё более популярными. Туристы предпочитают экскурсии по стране, отдых на Мадейре или комбинированные маршруты.

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