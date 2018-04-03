Хабаровск, 3 апреля, 2018, 07:36 — ИА Регнум. Беспрецедентный захват российских рыбаков с сейнера «Норд» на Украине вызвал возмущение флотской общественности в России. В Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков убеждены, что район плавания вблизи украинских берегов становится потенциально опасным. Между тем Украине следовало бы озаботиться спасением своих экипажей, которые в огромном количестве брошены сегодня на чужбине нерадивыми судовладельцами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Грегори Манчесс. Абордаж

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«Данный инцидент является грубейшим нарушением международного морского законодательства. Рыбаки — граждане России. Они открыто заявили, что не желают никакой смены гражданства. Тем не менее их продолжают удерживать на Украине силой, отобрали паспорта! Это вполне можно назвать пиратским захватом судна и экипажа.

Между тем Украине следовало бы подумать о спасении своих граждан. По данным Международного профсоюза транспортных рабочих на конец 2017 года, на чужбине брошено 400 моряков — со всего мира. И более 300 из них украинцы! Украинские моряки сегодня оказались в самом бедственном положении. Профсоюз моряков Украины более не входит в Международный профсоюз, потому, что от нищеты и бесправия украинские моряки соглашаются работать на любых условиях, за самые ничтожные деньги, а украинские судовладельцы избегают подписания коллективных договоров. Таким образом, на торговом и промысловом флоте Украины царит настоящее бесправие. И правительству этой страны нужно в первую очередь подумать о спасении своих граждан, об их семьях, которые страдают. А не захватывать морские суда и экипажи чужих стран!» — заявил глава Дальневосточной региональной организации РПСМ Николай Суханов.

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«Мы сегодня проверяли в порту Находки судно под флагом Мальты, судовладелец — немецкая компания. Там сборный экипаж. Капитан — украинец, есть и россияне. Никакой конфронтации между ними нет, экипаж очень дружный, отличный экипаж! Нормальные люди, а особенно моряки, всегда находят общий язык. Поэтому инцидент с экипажем «Норда» я ни в коем случае не отношу на счет украинского народа. Народ и у нас, и у них отличный. Но есть определенные круги на Украине, которым дружба наших народов очень не нравится», — сказал Николай Суханов.

Глава ДВРО РПСМ ещё раз обратил внимание на то, что произошедшее с сейнером «Норд» заставляет очень внимательно относиться к району плавания вблизи Украины. Теперь профсоюз моряков России будет предупреждать моряков, отправляющихся в рейсы в этот район, о потенциальной опасности. А судовладельцы обязаны будут выплачивать экипажам повышенное жалованье — как за плавание в пиратоопасном районе.

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Как сообщало ИА REGNUM, российский сейнер «Норд», флаг РФ, экипаж — граждане России, шедший из Крыма, 26 марта был задержан украинскими пограничниками и отконвоирован в порт Бердянск.

По данным судовладельца, моряки столкнулись с провокационным поведением украинских властей, и, похоже, их принуждают сменить гражданство на украинское. У экипажа отобрали паспорта.

МИД РФ официально потребовал от Киева немедленного освобождения экипажа и возврата судна законному владельцу.