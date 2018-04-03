Вашингтон, 3 апреля, 2018, 07:24 — ИА Регнум. Глава Белого дома Дональд Трамп не уверен, что сможет сформировать свою команду даже к концу его возможного второго президентского срока. Причиной тому демократы.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

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По словам президента США, представители Демократической партия блокируют назначение выдвинутых им кандидатов на ключевые посты в администрации.

«39% выдвинутых мною кандидатур, в том числе дипломатов в зарубежные страны, не прошли процедуру утверждения из-за препятствий и задержек со стороны демократов», — написал Трамп с своём микроблоге в Twitter.

Глава Белого дома предположил, что если дело пойдёт и дальше такими темпами, то ему «потребуется более семи лет», прежде ему «разрешат начать работать с этими замечательными людьми».

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«Никогда такого не было. Безобразие!» — возмутился Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре переходная команда республиканца Дональда Трампа, одержавшего победу на выборах президента США, начала формировать список лиц, которым предстоит занять ключевые посты в новой администрации. 19 января Трамп назначил бывшего губернатора штата Джорджия Сонни Пердью кандидатом на должность министра сельского хозяйства. Это стало последним назначением главы Белого дома, после подтверждения которого сенатом, команда Трампа полностью сформировалась и стала готова к работе.

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20 января Дональд Трамп был приведен к присяге в качестве 45-го президента США.

Напомним, в середине марта президент США Дональд Трамп принял решение об увольнении госсекретаря Рекса Тиллерсона и назначении на его пост директора ЦРУ Майка Помпео. Вместо Помпео на пост директора ЦРУ придёт Джина Хаспел, нынешний заместитель руководителя разведки. Теперь эти выдвинутый главой Белого дома кандидатуры должны быть согласованы сенатом.