Вашингтон, 3 апреля, 2018, 07:23 — ИА Регнум. Между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным обсуждался вопрос, касающийся возможных мест встречи. Об этом сообщила пресс-секретарь администрации президента США Сара Сандерс.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп.

По её словам, главами двух стран обсуждались несколько вероятных возможных мест переговоров, в том числе Белый дом.

«20 марта, через несколько часов после телефонного звонка Владимиру Путину, сам президент (США Трамп, прим. ИА REGNUM ) подтвердил, что они обсудили двустороннюю встречу «в ближайшем будущем» и некоторые предполагаемые места для неё, включая Белый дом», — подчеркнула Сандерс.

Ранее о перспективах личной встречи лидеров России и США говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 21 марта он заявил, что телефонные переговоры Путина и Трампа состоялись по инициативе последнего. По словам Пескова, разговор получился конструктивным, глава Белого дома поздравил Путина с победой на выборах президента.

В ходе переговоров президенты двух стран согласились, что количество «наболевших» вопросов предопределяет необходимость их личной встречи. Однако, добавил Песков, каких-то конкретных дат подобных переговоров названо не было.

Как сообщало ИА REGNUM, лично Путин и Трамп встречались с момента избрания последнего два раза. В июле 2017 года главы государств провели переговоры во время саммита G20 в Гамбурге. На площадке они обговорили круг вопросов, касающийся проблем двусторонних отношений между РФ и США, а также развитие сирийского и украинского кризисов.

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В ноябре 2017 года Путин и Трамп «на ногах» пообщались во Вьетнаме, на саммите АТЭС в Дананге. После переговоров они сделали совместное заявление по ситуации в Сирии. После этого они несколько раз беседовали по телефону.

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