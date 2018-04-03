Вашингтон, 3 апреля, 2018, 07:19 — ИА Регнум. 31 марта, суббота: «Бостон» сломил сопротивление «Пантерз», уменьшив шансы «Флориды» на попадание в плей-офф.

(сс)ROUNT Шайба

31 марта «Флорида Пантерз» встречалась в выездном матче с «Бостоном», в котором обязана была взять вверх, но мастерство молодых талантов «Брюинз» повергло команду из Флориды.

В начале встречи команды не стремились забрасывать друг другу, обходились без спешки и агрессивности в игре. Подобная тактика чаще всего работает на изматывание игроков. Для «Флориды» первый момент у ворот соперника ознаменовался голом. Джейми Макгинн, при участии Кейта Яндла и Винсента Трочека, открыл счёт в матче, переиграв вратаря «Брюинз» на добивании — 0:1. Действующий расклад на льду не устроил команду хозяев «Бостон Брюинз», что спровоцировало тренера выпустить на площадку одну из мощнейших атакующих троек НХЛ: Маршан — Бержерон — Пастрняк. Но даже им не удалось сломить сопротивление зажатой «Флориды». Позднее в игру включается вторая бригада «Бостона», которая вернула равенство в счёте. Давид Крейчи сделал зрячую передачу от синей линии прямиком на вбегающего во вратарскую зону Ника Холдена, который в касание отправил шайбу в ворота — 1:1. Тремя минутами позднее молодой проспект и, по совместительству, форвард «Брюинз» Джейк Дебраск оформил второе очко в матче, которому посодействовал лучший снайпер минувшей олимпиады в Пхёнчхане Райан Донато. Дебраск забросил шайбу в пустой угол ворот, поймав на ошибке неподготовленного вратаря — 2:1.

Молодёжь «Бостона» выдвинула их в лидеры.

На старте второго периода Райан Донато включил сирену на Ти-Ди Гарден, когда ещё не все болельщики вернулись из подтрибунного помещения. Молодой форвард Райан Донато, уже привлёкший к себе внимание в этом матче, остался один на один с вратарём после передачи Давида Крейчи, но Донато предпочёл точно бросить по воротам, нежели пройти на отыгрыш вратаря, что стало правильным решением, и разрыв в счёте увеличился до двух голов — 3:1. Несмотря на весьма неудачную игру по ходу матча, «Пантерз» не оставляли надежду на сравнение счёта, но опытному голкиперу «Брюинз» Тукке Раску всё было нипочём. Во втором периоде на льду преимущественно выступала знаменитая первая линия атаки «Бостона», которая потрясала своим доминированием над «пантерами». На восьмой минуте встречи один из лучших центрфорвардов лиги — Патрис Бержерон проверил штангу ворот соперника на прочность после того, как Брэд Маршан разобрался с соперником у борта. Вскоре, в результате игры в неравных составах, Патрис Бержерон отыгрался за упущенный ранее момент и забросил четвёртую шайбу хозяев в матче, вплотную добив шайбу в ворота — 4:1. Через уже три минуты игры «Бостон» установил окончательный счёт встречи. Кеван Миллер, прорвавшись с фланга, бросил шайбу по воротам Джеймса Раймера в надежде забросить её в сетку, но остановившись после падения об вратаря на лёд, шайба была добита Джейком Дебраском, который установил окончательный счёт во встрече — 5:1.

После окончания третьего периода «Флорида» уменьшила свои шансы на выход в плей-офф Кубка Стэнли в результате разгромного поражения на гостевом льду у «Бостона».

1 апреля, воскресенье: дуэт Райнхарта и Айкеля позволил «Баффало» разделаться с «Предаторз».

Признанный лучшим на этой игровой неделе НХЛ дуэт двух молодых дарований «Баффало Сейбрз» принёс своей команде волевую победу над лидерами лиги «Нэшвилл Предаторз».

21-летний форвард «Баффало» и, по совместительству, 2-й номер драфта НХЛ 2015 года, Джек Айкель набрал пять очков, выполнив пять результативных передачах, три из которых были выполнены на Сэма Райнхарта, соответственно оформивший хет-трик в ворота Пекка Ринне («Нэшвилл»).

Хет-трик второго номера драфта НХЛ 2014 года Сэма Райнхарта стал для вингера вторым за его карьеру в лиге, а 5 голевых передач позволили Джеку Айкелю стать самым молодым игроком «Сейбрз» с 1991 года, который достиг отметки в 5 очков за матч. Ранее это удалось Пьеру Тюржону в возрасте 21 года и 139 дней, возраст Айкеля — 21 год и 154 дня на момент окончания заветного матча.

Также нельзя не упомянуть российского экс-защитника магнитогорского «Металлурга» Виктора Антипина, ныне выступающего за «Баффало», который заранее закончил своё выступление в сезоне из-за грубейшего толчка в борт от форварда «Предаторз» Скотта Хартнелла. Скотт был наказан удалением в штрафной бокс на 5 минут, но какой-либо дисквалификации со стороны лиги не получил. Виктор Антипин был увезён со льда в тяжёлом состоянии. После матча Виктору врачами было диагностировано сотрясение мозга. Помимо этого, у защитника сломан нос и его ожидает операция на челюсти.

Напомним также, что встреча 1 апреля между «Нэшвиллом» и «Баффало» в рамках регулярного сезона НХЛ стала для молодого финского дарования «Предаторз» Ээли Толванена дебютной в лиге. Экс-форвард «Йокерита» выступает за «хищников» под 11 номером, в отличие от привычного 20 номера, под которым Ээли выступал в «Йокерита» и имеет его в финской сборной.

Выступая на домашнем стадионе «Бриджстоун-Арена», «Нэшвилл» неважно начал встречу. Ошибка Крейга Смита при приёме шайбы с передачи Пи Кей Суббана позволила «Баффало» первым же броском открыть счёт в матче. Подхватив шайбу перед синей линией, Джек Айкель сыграл в «стенку» с Земгусом Гиргенсонсом, а решающее действие в атаке исполнил ветеран «Сейбрз» Джейсон Поменвилль — 0:1, счёт открыт на первой минуте встречи. «Баффало» подхватили атакующий стиль игры, и уже через минуту дебютант минувшей недели НХЛ Кейси Миттельстадт, многим знакомый по выступлению на молодёжном мировом первенстве этого года, где стал лучшим бомбардиром с 11-ю очками, мог оформить свою первую шайбу в лиге. Но, стоявший на пути Пекка Ринне парировал бросок 8-го номера драфта 2017 года. Вскоре защитник «хищников» Пи Кей Суббан вернул равенство в счёте после точного и мощного щелчка по воротам «клинков» — 1:1. В середине периода Кейси Миттельстадт аккуратной и результативной игрой в борьбе за шайбу привлёк внимание объективов камер и в очередной раз оправдал свой вызов в сильнейшую лигу мира. Ближе к окончанию периода Пекка Ринне спасал ворота «Нэшвилл» в ходе бросков «клинков» при игре в неравных составах.

Избавившись от численного меньшинства, «Нэшвилл» оформили свою вторую шайбу в матче благодаря голу Остина Уотсона — 2:1. В начале второго периода «Нэшвилл» оформили двухголевое преимущество в счёте, после вступления в игру Кайла Турриса, который в нужное время и в нужном месте оказался на пути шайбы и забросил её в ворота соперника — 3:1. В середине первой половины второго периода большинство «Сейбрз» позволило им сократить разницу в счёте до одного гола.

Райан О’Райлли забил гол, пока Кайле Туррис сидел в штрафном боксе — 3:2. Менее чем через две минуты Кайле Окпосо уравнял «Баффало» с «Нэшвиллом» в счёте, воткнув шайбу между щитком и рукой вратаря «Предс» — 3:3. Пятью минутами позднее экс-форвард «Пингвинз», а ныне «Предаторз», Ник Бонино удивительным образом добил шайбу в ворота почти с минусового угла, воспользовавшись распластавшимся на льду вратарем и тем самым выведя свою команду вперёд — 4:3.

Удаление Скотта Хартнелла на пять минут в штрафной бокс, после грубого толчка Антипина лицом в борт, позволило «Сейбрз» трижды отличиться в ворота Пекки Ринне. Сперва Сэм Райнхарт, проведя менее минуты в большинстве, оформил свой первый гол в матче, удачно подставив клюшку под летящую шайбу со стороны Расмуса Ристолайнена — 4:4. Вскоре Сэм снова огорчил трибуны «Бриджстоун-Арена» с болельщиками «Предаторз».Райан О'Райллисотряс штангу ворот «Предс», после чего шайба аккуратно остановилась на ленточке, чем воспользовался Райнхарт, добив её в цель — 4:5.

Под конец численного превосходства Кайл Окпосо оформил преимущество «Сейбрз» в две шайбы, когда до конца игры в большинстве оставалось 9 секунд, забросив шайбу точным броском из-под игроков, закрывающих обзор вратарю — 4:6. Окончательный счёт встречи был установлен Сэмом Райнхартом в середине завершающего игру периода, что позволило форварду оформить второй хет-трик в НХЛовской карьере — 4:7.