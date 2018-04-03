Москва, 3 апреля, 2018, 07:13 — ИА Регнум. Торги завершились 2 апреля снижением цен на нефть. Американские участники рынка, вернувшись с праздников, продавали фьючерсы на нефть и акции, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Стоимость Brent обвалилась на 3,5%, до $67,49. Фондовые индексы США упали на 1,9% — до 2,7%.

Нефтяной рынок оказался под давлением на фоне эскалации торговой войны Китая с США. 1 апреля Китай ввел импортные пошлины на американские товары.

Эксперты считают, что торговая война может привести к снижению спроса на нефть.

Фондовые индексы рухнули на заявлениях президента США Дональда Трампа и Apple. Трамп обвиняет «Амазон» в том, что компания платит недостаточно налогов, а также дурно влияет на экономику США.

При падении цены ниже $68,65 сработали технические факторы, которые усилили нисходящее движение с $70,01 до $67,49.

Сегодня, 3 апреля, на торгах в Азии Brent стоит $67,80. Отталкиваясь от технических факторов, можно предположить что снижение нефтяных котировок продолжится до $66,50.

Напомним, 2 апреля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 2,45%, до $67,64 за баррель, WTI — на 2,89%, до $62,99 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в июне 2018 года на СПбМТСБ составляет $66,76 за баррель.

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