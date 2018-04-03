Кемерово, 3 апреля, 2018, 06:43 — ИА Регнум. После пожара в Кемерове, унесшего жизни 64 человек, должен уйти в отставку начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области, считает омский политик и общественный деятель Сергей Кондаков.

Эль Греко. Изгнание торгующих из храма. 1600

«25 марта наша страна пережила страшную трагедию. Десятки людей, в основном дети, погибли мученической смертью на пожаре в торгово-развлекательном центре в Кемерове. Сострадание, скорбь, отчаяние, бессилие и гнев переполнили людей. На месте погибших мог быть любой из нас в любом городе нашей страны. Потом все увидели, как впавший в бессилие губернатор Кузбасса Аман Тулеев просит прощения у президента, а не у людей. Полагаю, что в тот момент губернатор думал о себе», — сказал собеседник ИА REGNUM.

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Сергей Кондаков убеждён, что начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области должен уйти в отставку.

«Пожарные сработали убийственно плохо», — считает Кондаков.

Также собеседник ИА REGNUM обратил внимание на «проблему закрытых дверей» в торговых центрах, подобных «Зимней вишне».

«Двери запираются, потому что, во-первых, охраны не напасёшься. Да и вся технология любого торгового центра рассчитана на то, чтобы как можно дольше человек ходил по этому центру. Чем больше люди ищут выход, тем больше шанс, что они что-то купят», — резюмировал он.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 25 марта вспыхнул пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Трагедия унесла жизни 64 человек, в том числе погиб 41 ребёнок.

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Через неделю после пожара, 1 апреля, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев объявил, что уходит в отставку. Врио главы Кузбасса был назначен Сергей Цивилёв, который до этого, с марта 2018 года, являлся заместителем губернатора.

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Напомним, начальником ГУ МЧС России по Кемеровской области в настоящее время является Александр Мамонтов. Он занимает этот пост с марта 2013 года.

29 марта стало известно, что несколько родственников погибших на пожаре в «Зимней вишне» обратились в прокуратуру и попросили проверить действия пожарных, спасателей и полиции.

По мнению Надежды Востриковой, потерявшей родных при пожаре в «Зимней вишне», в действиях сотрудников МЧС и полиции есть «несвоевременность, неполнота действий, бездействие, приведшее к гибели детей».

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Между тем, как заявил глава МЧС России Владимир Пучков, пожарные и спасатели до конца выполнили свой долг.

«Погибло большое количество людей, особенно детей, и это общая беда. Не всех и не всегда получается спасти. Но спасатели и пожарные всегда делают для этого все возможное. На девятый день трагедии мы разделяем боль утраты с родственниками погибших… Спасатели плачут сердцем, их мужскую слезу никто не видит», — цитирует Пучкова пресс-служба МЧС России.