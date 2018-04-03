Якутск, 3 апреля, 2018, 06:15 — ИА Регнум. В Якутии разрастается бюрократический аппарат министерства экономики, стратегия развития реализуется без согласования с депутатами, развития конкуренции в социально значимых отраслях экономики не наблюдается, а целевые индикаторы программ подгоняются под результат работы ради показательной успешности. К таким выводам пришёл председатель постоянного комитета Госсобрания республики по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Виктор Фёдоров, посетив коллегию минэкономики региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Зачем писать программы, если их оценивают не по плановым показателям, а корректируют под достигнутые результаты?» — недоумевает Виктор Фёдоров.

По его словам, на коллегии долго рассказывали о внедряемой системе оценки эффективности госпрограмм, но на комитете в Госсобрании, рассматривая подпрограмму министерства транспорта о развитии авиационного сообщения в республике, депутат выяснили, что она трижды корректировалась под достигнутые результаты.

«Показатели хорошие, все как будто выполняется. Но копнули глубже и выяснили: планировали перевезти 1 млн 200 тыс пассажиров, а перевезли 900 тыс. И целевые индикаторы изменили под ответ. Так в школе двоечники делают: посмотрели ответ в конце учебника и переписали его в решении задачи. Аналогичная ситуация с перевозкой грузов. Так кого мы обманываем? Зачем нам такая оценка эффективности, которая колеблется по желанию чиновников? Потом и получается, что все программы якобы выполняются, показатели впечатляют, а по факту всё наоборот», — сделал вывод депутат.

Он также рассказал, что на коллегии минэкономики выяснилось ещё одно, по его мнению, странное обстоятельство: правительство Якутии уже работает по Стратегии развития республики до 2030 года, несмотря на то, что парламент региона её ещё не утвердил.

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Удивил Владимира Фёдорова и подход к определению конкурентноспособности в социально значимых для Якутии отраслях. Сотрудники министерства экономики считают, что из 13 сфер четыре в этом смысле благополучны, 5−6 — не очень, а остальные развития конкуренции не демонстрируют и потому были отмечены красным цветом. Когда депутат начал выяснять, как выглядит ситуация в отраслях, помеченных зелёным, то пришёл к выводу: в двух из них развития конкуренции тоже не наблюдается.

«По оценке правительства, рынок медицинских услуг в Якутии считается конкурентноспособным в соответствии с указом президента. Но при этом частным бизнесом осваивается менее 2% средств Фонда обязательного медицинского страхования. Освоение идёт только за счёт стоматологии. То есть другим частникам доступ к рынку медицинских услуг в республике полностью закрыт. А это значит, что рынок медицинских услуг нужно красить красным», — уверен Виктор Фёдоров.

Аналогичной он назвал ситуацию и с конкуренцией в сфере услуг связи: «Докладчик говорит, что удовлетворенность населения рынком услуг связи составляет 78%. Но я как председатель координационного совета по предпринимательству постоянно выслушиваю упрёки, что рынок связи недоступен для частников. Они не могут участвовать в тендерах по проводке релейных линий, линий спутниковой связи. Закупки осуществляются только через ограниченное количество поставщиков, в основном государственного уровня. Значит, этот рынок тоже недоступен для бизнеса, и его нужно отмечать красным. Получается, из 13 отраслей у нас только две зеленых — целевые индикаторы плохие. И нужно делать вывод, что указ президента страны о развитии конкуренции в Якутии не выполняется».

«Зато нам рассказывали, что в минэкономики создаются какие-то проектные офисы, офисы изменений, что-то ещё. Слушал, слушал и задал один вопрос: численность сотрудников минэкономики при этом возрастёт? Докладчики как-то замялись и сказали, что посмотрят. Если даже в министерстве экономики создают проекты и не считают, сколько они будут стоить для бюджета, то о чём дальше говорить? Мое мнение: бюрократический аппарат минэкономики в результате таких реформ вырастет. А теперь нужно понять, насколько это будет эффективно», — отметил Виктор Фёдоров ещё одну странность в работе курирующего экономику Якутии ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта исполняющим обязанности министра экономики Якутии был назначен Денис Белозёров. Возглавлявший ведомство с октября 2017 года Михаил Осипов пошёл на повышение: теперь он заместитель председателя правительства республики.