Кемерово, 3 апреля, 2018, 05:47 — ИА Регнум. Жители Кемерова не раз видели клоуна в ТЦ «Зимняя вишня»: Евгений Боровков там работал, часто выходил на улицу, где показывал сценки и фокусы. В день пожара он на четвёртом этаже торгового комплекса развлекал детей, пришедших отметить день рождения, а после — помогал выводить всех из объятого пламенем торгового центра. В интервью gazeta.a42.ru он рассказал, что 25 марта в «Зимней вишне» было очень много людей.

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Пожар в ТЦ «Зимняя вишня»

«Плохая погода была — плюс каникулы и выходной. Мои спектакли проходили на четвёртом — как раз таки возле «Кручи», где возгорание произошло. За 20 минут до самого возгорания я тоже там работал — было два дня рождения. Буквально я отработал, и подошли мои ребята, с кем вместе занимаемся клоунадой, их пошёл маленько поругать, зашёл в курилку, где бильярд. Сидели там и начали слышать крики. Сначала думал — с днём рождения кого-то поздравляют, а потом понял, что тональность не та поздравлений. Мы выходим и видим — всё в дыму, бежит народ. Кого-то, кто подбегал, мы быстренько выталкивали», — вспоминает Евгений Боровков.

Цитата с видео gazeta.a42.ru Евгений Боровков работал клоуном в ТЦ «Зимняя вишня»

Говорит, что вначале спустился вниз по главной по лестнице, а потом решил подняться и помочь ещё.

«Я поднялся, там человека четыре было мужиков, ещё ни полицейских, ни пожарных, никого нет. Валил чёрный дым из этого прохода — не на лестницу, а туда внутрь как-то клубилось, как занавес такой чёрный. И потом подошло двое полицейских и поднимается женщина, которая потеряла своих детей. Она поднялась и начала кричать, что она звонит своим детям, они отвечают на телефон, на громкой связи, всё это слышно. Она кричит: «Спасите моих детей!"Мы давай кутаться, пробиваемся туда, но добрались только до ресепшн. Всё. Мы там потерялись, ничего не видно, чернота.

Слышно было только, как гудит огонь, ад такой — как в печке всё это гудит», — рассказывает Евгений Боровков. По его словам, когда начали подходить пожарные, мужчины ещё несколько раз прыгали в черноту, но безуспешно.

«Я начал кричать, чтобы мне дали противогаз, противогаз мне не дали. Я им говорю: «Я вам покажу дорогу». Я начал кричать, куда им идти лучше. А они не послушали, пошли так — прямо на огонь. Смотришь на это всё, анализируешь и пытаешься помочь.

На тот момент эмоции захлёстывали, когда поднялась вот эта женщина и начала выть и кричать. Тогда — да — пробило на эмоции, бежали слёзы, и обида большая на себя, что я не могу пробиться. Потом ещё обида на этих пожарных, которые не дали мне противогаз, им пытаешься помочь, они тебя отталкивают. Конечно, это же их работа, они тогда всей сути до конца не понимали», — признался Евгений Боровков.

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Пожарные. ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове

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Говорит, что не считал, сколько человек ему удалось вывести.

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Так выглядел ТЦ «Зимняя вишня» на следующий день после пожара

«Не считал сколько вывел — всё быстро происходило, человек десять, наверное. Очень много мы помогали в самом начале — помогали тем, кто спускался. Потом уже полиция стала нас всех отталкивать: «Вы своё дело сделали — теперь гуляйте». Вот это было самое обидное — самая нужная помощь исходила от нас, от ребят, кто там был с самого начала, а в итоге получилось так, что мы ещё и лишние оказались», — рассказал Евгений Боровков.

В заключение сказал, что не знает, что теперь с ним будет, ведь его работа — смешить людей, и она ещё долго не будет востребованной.

Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошёл 25 марта в 12:00 (мск) на четвёртом этаже, По официальным данным, 64 человека числятся погибшими, большая часть из них — дети, пришедшие посмотреть мультфильмы в кинотеатр.