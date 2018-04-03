Киев боится сговора РФ с ФРГ, Трамп ищет встречи с Путиным: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 3 апреля, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Свои интересы: Киев боится «сговора Берлина и Москвы»;
- «В не столь отдалённом будущем»: в Белом доме подтвердили желание Трампа встретиться с Путиным;
- Плечом к плечу: Россия и Абхазия начали совместные военные учения;
- Коррупции — бой: до августа Госдума примет закон об аресте имущества юрлиц за взятки;
- Туристическая полиция: в городах проведения ЧМ-2018 появятся специализированные подразделения полиции.